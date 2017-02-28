Самоубийство русского хоккея

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Такого откровенного надругательства над спортивными принципами, духом борьбы и чувствами болельщиков российский спорт, кажется, еще не знал. Дно если и не достигнуто, то находится где-то очень близко.



А вчера наша федерация бенди приняла решение, что встреча будет переиграна, несмотря на ее откровенно неспортивный характер. «СЭ» объясняет, как один из некогда самых популярных видов спорта в России докатился до такого.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Такого позора российский спорт не испытывал никогда. Все можно как-то оправдать: разгромные поражения, безвольную игру, грубость по отношению к сопернику. Но то, что творилось в воскресенье в Архангельске, грозит окончательно уничтожить репутацию хоккея с мячом. Что же случилось? Почему два с лишним десятка взрослых мужиков превратили матч чемпионата России в цирковое представление?

Первая мысль после просмотра этого безобразия была такой — всех участников надо немедленно наказать, пожизненно дисквалифицировать и отстранить от хоккея с мячом. Всех: игроков, тренеров, официальных лиц, не остановивших происходящее. И эта мысль никуда не ушла до сих пор: оправданий «героям» последних дней не может быть никаких. Однако куда важнее другой вопрос: почему ТАКОЕ вообще стало возможно? Вы представляете себе подобную ситуацию в футболе, хоккее с шайбой, волейболе или баскетболе? Причем не где-нибудь, а в высшем дивизионе чемпионата страны. Не представляете? Вот и я тоже. Итак, что же творится в российском бенди?

Борис СКРЫННИК: «ПУСТЬ ИГРОКИ СКАЖУТ, КТО ИХ СПРОВОЦИРОВАЛ»

Вчера мы пытались связаться с главой федерации, однако дозвониться до президента ФХМР не удалось. Впрочем, ранее (еще до первого заседания по скандальному матчу) Борис Скрынник дал комментарий агентству «Р-Спорту» и, в частности, предложил наказать «героя встречи», автора 11 голов в свои ворота Олега Пивоварова.

— Пригласим игроков и тренеров на заседание КДК — пусть скажут, кто их спровоцировал на такое? Неужели федерация? — возмутился Скрынник. — Я ведь работал в Архангельске, у нас никогда такого не было, и клуб мы оставили в нормальном состоянии. Это очень неприятно. Там же есть и игроки сборной России — получается, что такова политика клуба. А к игроку, который стал инициатором и забил 11 голов в свои ворота, надо применить жесткие меры.

КОМАНД МЕНЬШЕ, ПОСЕЩАЕМОСТЬ НИЖЕ

Начнем издалека. Всего десять лет назад в чемпионате России играло 22 команды, разделенные на две группы. К 2009 году, когда президентом ФХМР (Федерация хоккея с мячом России) стал ее нынешний глава Борис Скрынник, их число уменьшилось до 19. К сезону-2016/17 от турнира, который некогда охватывал всю страну, осталась лишь половина былого состава — 12 клубов. В 2007 году от одной только Иркутской области в элите было три представителя: «Байкал-Энергия», братский «Металлург» и усть-илимский «Лесохимик». Сейчас в «топе» осталась лишь команда из столицы области. Мор безденежья, к слову, не обошел стороной и серьезные бренды: так, флагман подмосковного хоккея красногорский «Зоркий» стал одной из последних жертв финансовых проблем и ухнул в Высшую лигу.

В последнее десятилетие хоккей с мячом стремительно терял популярность: команд становилось все меньше, посещаемость падала. Если в сезоне-2003/04 на матчи чемпионата России ходило в среднем около 5400 человек (ненамного хуже нынешней КХЛ), в сезоне-2008/09 — почти 4000 человек, то сейчас показатель сократился до 1711 зрителей! Единственным событием в мире бенди, способным серьезно заинтересовать большую аудиторию, остается традиционный финал чемпионата мира между Россией и Швецией. А остальные 364 дня в году этот вид спорта будто существует в иной реальности.

Единственный способ русского хоккея прорвать информационную блокаду — это перманентные скандалы. И здесь мы подходим к главному: настоящим причинам «архангельского цирка». Перед началом сезона-2016/17 было объявлено о новом формате чемпионата России: для экономии средств команды вновь разделили на две группы, Западную и Восточную, а также появились спаренные матчи. Нововведение обернулось жутким скандалом: легендарный Сергей Ломанов (главный тренер «Енисея») раскритиковал новую схему. За что тут же получил «ответочку» от федерации: его дисквалифицировали на 2,5 (!) года.

«За многократные, грубые, циничные нарушения, носящие явный умысел на неисполнение норм, установленных Федерацией хоккея с мячом России — организатора всероссийских спортивных мероприятий и соревнований, к главному тренеру хоккейного клуба “Енисей” Красноярск С. И. Ломанову применить санкцию в виде спортивной корпоративной дисквалификации сроком на два года и шесть месяцев», — говорилось в заявлении исполкома ФХМР.

В реальности, правда, Ломанов почти никак не пострадал: да, ему запретили находиться рядом с командой во время матчей и в перерыве, но и раньше он частенько наблюдал за играми с трибуны, давая оттуда указания своему помощнику Ивану Максимову.

Что не поделил Ломанов с федерацией (и за что подвергся такому наказанию?) и лично с ее президентом Скрынником? Вспомним 2007 год и интервью тренера, которое он дал «СЭ», когда был уволен из московского «Динамо» после победы на чемпионате мира (одновременно он был наставником сборной) с формулировкой «за пьянство»:

… Проблемы возникли, когда пришло время подавать расширенный список кандидатов для участия в чемпионате мира. Произошло следующее: список из 26 человек, подготовленный тренерским штабом (куда помимо меня входит старший тренер сборной Сергей Мяус, возглавляющий «Кузбасс»), был… немного изменен. И именно в таком виде появился на сайте ФХМР….

…Звонил вице-президент «Динамо», он же — глава Международной федерации бенди Борис Скрынник. Который потребовал от меня, чтобы я внес в список одно изменение. На мои слова, что этот игрок мне в сборной не нужен, Скрынник с использованием ненормативной лексики заявил: «Ты будешь делать так, как я скажу»….

…В ответ я послал его куда подальше (считаю, сделал абсолютно правильно) и добавил, что никому не позволю так со мною разговаривать и мной командовать — ни как главным тренером сборной России, ни как просто человеком по фамилии Ломанов….

…Я ушел не из «Динамо» и руководителей этого клуба очень уважаю. Ушел из-за одного человека по фамилии Скрынник….

Кто прав, а кто виноват в этом конфликте с десятилетней историей? Наверное, как часто бывает, истина где-то посередине. Однако ситуацию в российском бенди это противостояние очерчивает с «наилучшей» стороны.

Николай ВАЛУЕВ: «ПЕРЕИГРОВКА ПОЗВОЛИТ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ»

Не удивляйтесь: знаменитый в прошлом боксер и депутат Госдумы занимает пост вице-президента Федерации хоккея с мячом.

— Считаю, что переигровка встречи — нормальное, справедливое решение прежде всего по отношению к любителям русского хоккея, которые приходили на этот матч, — заявил Валуев. — Пусть команды играют заново! Таким образом, они хотя бы реабилитируются, потому что такой матч — это некрасиво по отношению к спорту.

ОПАЛЬНАЯ ТРОЙКА

Участники чемпионата России делятся на две категории: команды, которые находятся в «контрах» с федерацией, и те, кто имеет с власть имущими хорошие отношения. В числе первых можно указать три клуба: «Енисей», «СКА-Нефтяник» и «Водник».

Объясним почему. Красноярский клуб попал в список по очевидной причине — из-за фигуры Ломанова. Хабаровский «СКА-Нефтяник» — один из богатейших участников лиги и нынешний лидер чемпионата — «провинился» по похожей причине: главный тренер — бывший наставник национальной сборной Михаил Юрьев. Он ушел оттуда еще более странным образом, чем Ломанов, — в январе 2015 года он объявил о том, что не будет работать с командой, ответив на поздравление с днем рождения в Фейсбуке. Сборная должна была провести товарищеские игры в Швеции и отправилась туда в экспериментальном составе без своего главного тренера, который узнал об этом от представителей … «Тре Крунур».

В марте прошлого года «СКА-Нефтяник» под руководством Юрьева встретился с «Байкал-Энергией» в полуфинале плей-офф. В решающем, пятом матче победила команда из Иркутска (4:1), хабаровчане получили 90 (!) штрафных минут (против нуля у соперника), а их тренер на послематчевой пресс-конференции недвусмысленно намекал на плохое судейство, заявив, что «сегодня было всего лишь несколько минут хоккея».

Как в «нелюбимую троицу» угодил «Водник»? Все просто: Скрынник, родившийся в Архангельске, в 1985 — 2005 годах находился в системе клуба (в том числе в качестве президента), после развала Советского Союза там же работал легендарный тренер Владимир Янко. «Водник» девять раз был чемпионом России, а в сезоне-2004/05 сделал «пента-трик», выиграв чемпионат и Кубок страны, Кубок мира, Кубок европейских чемпионов и коммерческий Кубок чемпионов. Однако финансирование клуба было прекращено, и ряд ведущих игроков во главе с Янко и Скрынником перебрались в московское «Динамо». Больше медали чемпионата России «Водник» не выигрывал никогда.

Владимир ЯНКО: «БЕЗ ТОТАЛИЗАТОРА У “ВОДНИКА” НЕ ОБОШЛОСЬ»

— Что случилось в воскресенье в Архангельске? — вопрос легендарному тренеру, который теперь работает спортивным директором «Байкал-Энергии».

— Не могу себе даже представить, пока с хоккеистами и тренером не общались. Вообще не нахожу никакой логики. Ну, может, что «Водник» не хочет выходить на «Енисей», но и без тотализатора тут тоже не обошлось, потому что когда человек забивает несколько голов в свои ворота, поневоле понимаешь, что-то с головой не в порядке. Потом — цепная реакция. Но как можно себя так вести перед своими болельщиками!

— Как бы вы поступили в такой ситуации?

— Конечно же, увел бы команду с поля! Вы меня знаете, я легко так поступаю, когда вижу что-нибудь неспортивное.

Полностью интервью Янко — по ссылке.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРОТЕСТ

На другой же стороне — дружелюбные клубы. Так, в «Байкал-Энергии» с этого сезона на должности спортивного директора работает старый товарищ Скрынника Янко.

По информации «СЭ», другим лояльным к руководству федерации является «Волга» — в Ульяновске в прошлом году проходил чемпионат мира (напомним, Скрынник одновременно является президентом Международной федерации бенди).

Да, этот турнир отдавали и опальному Хабаровску — однако если вы видели новенькую крытую арену «Ерофей» в этом дальневосточном городе, то поймете, что не принять их заявку было бы настоящим преступлением.

Какие факты у нас есть под рукой? Ни «Водник», ни «Байкал-Энергия» не хотели выигрывать — это, думаю, очевидно. При этом шансов у иркутского клуба стать первым в случае победы не было — из-за разницы мячей.

А что было бы в случае победы «Водника»? Складывалась бы очень любопытная сетка плей-офф. В четвертьфинале клуб из Архангельска бы встретился с «Енисеем», а в полуфинале победитель пары наверняка бы попал на «СКА-Нефтяник». Таким образом, был бы расчищен путь к финалу для «Байкала». Все «недруги» Скрынника магическим образом бы сталкивались в битвах между собой, также повышались шансы «Волги» побороться за медали, которые вручают всем участникам «Финала четырех» («Енисей», несмотря на более низкое место в таблице, считается куда более опасным соперником, чем «Уральский трубник»).

Однако выигрывать «Водник» почему-то не захотел. А уже сегодня начальник клуба Дмитрий Минин заявил, что игра команды во вчерашнем матче была протестом против действий федерации хоккея с мячом, и по факту обвинил ее в том, что решение об исходе матча с «Байкалом» принималось в высоких кабинетах.

«Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается.

Регламент не был согласован с клубами, а ведь клубы платят огромные взносы федерации. Куда идут десятки миллионов рублей. На развитие хоккея, как это положено? Нет. Никто не знает, куда уходят миллионы. Отчеты не публикуются.

Федерация перед каждым матчем диктует свою волю — кому выиграть, а кому проиграть. Призеров как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы против этого произвола, — говорится в заявлении Минина на странице федерации хоккея с мячом Архангельской области Вконтакте.

Протест, конечно, странный — а поточнее будет слово «неадекватный». Но абсолютно невероятные действия игроков во вчерашнем матче, кажется, сложились в общий пазл. То, что у 20 автоголов существуют подводные камни, показывает и сегодняшнее решение о переигровке матча.

Какая, к черту, переигровка? В нормальной спортивной лиге обе команды стоило бы снять с турнира и не допустить до плей-офф. Однако вместо этого им дают второй шанс. Зачем? Чтобы «Водник» все-таки обыграл «Байкал» и обеспечил нужный результат? Чтобы просто реабилитироваться? Для прощения уже слишком поздно.

А вот время для серьезного очищения русского хоккея, кажется, настало. Бенди методично убивали в последние годы, превратив национальный вид спорта в посмешище для всей страны. Если нынешняя ситуация не сможет повернуть тенденцию в другую сторону — не поможет уже ничего. Иначе нам останется лишь плакать на могиле российского хоккея с мячом.