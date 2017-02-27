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27 февраля 2017, 21:46 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Назначены арбитры на матч-переигровку между «Водником» и «Байкалом-Энергией»

Судейский комитет определил состав судейской бригады на матч-переигровку чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией"​, информирует официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Матч состоится 3 марта на нейтральном поле стадиона подмосковного Обухово, начало матча — 13.00. Напомним, в субботу в чемпионате России состоялся матч «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 9:11, в котором команды забивали только в свои ворота.
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