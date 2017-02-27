Назначены арбитры на матч-переигровку между «Водником» и «Байкалом-Энергией»

Матч состоится 3 марта на нейтральном поле стадиона подмосковного Обухово, начало матча — 13.00. Напомним, в субботу в чемпионате России состоялся матч «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 9:11, в котором команды забивали только в свои ворота.