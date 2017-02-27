Владимир Янко: Без тотализатора у «Водника» не обошлось, а «Байкал» винить неправильно

— Завтра соберется КДК, и я там буду, — сказал Янко. — Очень интересно узнать, что же произошло на самом деле. Матч будет переигран 3 марта на нейтральном поле в Обухово, и обязательно будет трансляция. Очень сомневаюсь, что никто не будет наказан. Сейчас нахожусь на даче в Московской области. До этого ребята очень хорошо провели самую важную встречу в Ульяновске. Меня отпустили на три дня домой, а команда полетела в Архангельск.

— Что же могло случиться?

— Не могу себе даже представить. Пока с хоккеистами и тренером не общались. Вообще не нахожу никакой логики. Причин-то даже и не видно. Ну, что Архангельск не хочет выходить на «Енисей». Но и без тотализатора тоже не обошлось, потому что когда человек забивает три гола в свои ворота, поневоле понимаешь, что-то с головой не в порядке. Потом — цепная реакция. Но как можно себя так вести перед своими болельщиками! Не могу понять, почему во втором тайме ребята не ушли с поля.

— Как бы вы поступили в такой ситуации?

— Конечно же, увел команду с поля! Вы меня знаете, я легко так поступаю, когда вижу что-нибудь неспортивное. Помню, когда на Кубке европейских чемпионов в Норвегии я увел «Водник» с поля, хотя решение было непростое, но нельзя было превращать команду в посмешище. Такого бы не произошло, если бы о хоккее с мячом говорили и писали, как о национальном виде спорта.

— С точки зрения функционера, каким видите выход из ситуации?

— Уверен, такого вообще никогда не случиться, но, в первую очередь, надо продумывать регламент соревнований. У шведов первые две команды сами выбирают себе противника в плей-офф. Поэтому нет дележа очков. Все же очевидно.

— Вам горько читать такие новости о «Воднике», который приводили к главным победам?

— Мне очень стыдно и обидно. Как человек, который много лет отдал становлению этой команды, могу сказать, в Архангельске уже давно такая ситуация. В клуб пришел человек из бизнеса, не понимающий ничего, и все резко изменилось. Игрок сам не побежит и не забьет себе столько голов, тем более на своем поле! Не каждая команда и тренер сможет пойти на такое перед своими болельщиками. Все это идет от высшего руководителя.

— Что скажете о вашем нынешнем клубе?

— Винить «Байкал-Энергию» будет неправильно. Видно, что в скандале и провокации был заинтересован соперник. Жаль, наши ребята это поняли не сразу. Пока не общался с ними. Представляете, нужно лететь 3 марта на игру в Подмосковье. Если из Архангельска дорога занимает всего час, то в Иркутск — шесть! Причем сейчас они на пути домой, а после дня отдыха отправятся обратно в Москву!