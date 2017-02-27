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27 февраля 2017, 19:38 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Губернатор Архангельской области: Болельщики должны видеть настоящий спорт, а не театральное представление

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов резко высказался по поводу скандального матча «Водник» — «Байкал-Энергия», в котором было забито двадцать автоголов.

Он заявил, что это было театральное представление, а не спорт.

— Безусловно, со стороны игроков — это неуважение к болельщикам, которые поддерживают свои клубы, а со стороны организаторов турнира — несомненный провал, — цитирует Орлова dvinanews.ru. — Очевидно, что порядок организации турниров требует пересмотра. Игроки должны бороться, а не искать удобного партнера. Болельщики должны видеть настоящий спорт, а не театральное представление. В самое ближайшее время будет дана оценка действиям всех участников этой истории.
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