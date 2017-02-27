Губернатор Архангельской области: Болельщики должны видеть настоящий спорт, а не театральное представление

Он заявил, что это было театральное представление, а не спорт.

— Безусловно, со стороны игроков — это неуважение к болельщикам, которые поддерживают свои клубы, а со стороны организаторов турнира — несомненный провал, — цитирует Орлова dvinanews.ru. — Очевидно, что порядок организации турниров требует пересмотра. Игроки должны бороться, а не искать удобного партнера. Болельщики должны видеть настоящий спорт, а не театральное представление. В самое ближайшее время будет дана оценка действиям всех участников этой истории.