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27 февраля 2017, 18:19 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Владимир Матиенко: При чем здесь судьи, при чем здесь «Водник», если «Байкал-Энергия» так безобразно себя вел?

Директор Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко резко высказался по поводу скандального матча «Водник» — «Байкал-Энергия», в котором было забито двадцать автоголов.

Он заявил, что это совершенно неприемлемо, поэтому необходимы жесткие меры.

— Как отнеслись к тому, что все голы в свои ворота забил Олег Пивоваров, а на официальных страницах клуба проводится голосование на лучший гол в ворота «Водника»?

— Пусть проводят. Меня мало беспокоит, что делал на поле «Водник», провоцировал он или нет. Пусть в этом разбирается руководство ФХМР и Федерация хоккея с мячом Архангельской области. Я буду разбираться с той командой, которая представляет Иркутскую область в Суперлиге. Если ребята увидели, что «Водник» забивает в свои ворота, нужно было прекратить игру и уйти в раздевалку, а не позорить сибирской хоккей и нашу команду.

— Может, судья должен был остановить игру, когда увидел ситуацию, происходящую на поле?

— А какие у него были основания останавливать игру?

— Неспортивный характер матча.

— Как руководитель считаю, что если в моем коллективе что-то происходит — то виноват в этом я, а не тот, кто шел мимо и плюнул мне в окно. При чем здесь судьи, при чем здесь «Водник», если наша команда вот так вот безобразно себя вела?

— Завтра состоится заседание КДК ФХМР. Какого решения ждете?

— Я надеюсь, что решение будет жесткое. Но до заседания КДК будет принято наше решение, согласно которому, я надеюсь, мы отправим в отставку Ерахтина, не дожидаясь постановления КДК. Мы сами у себя разберемся, жестко и требовательно, чтобы такое больше никогда в жизни не повторилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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