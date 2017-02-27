Директор Федерации Иркутской области: Нас опозорили
Директор Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко резко высказался по поводу скандального матча «Водник» — «Байкал-Энергия», в котором было забито двадцать автоголов. Он заявил, что с пониманием отнесется к дисквалификации этих команд.
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— Как восприняли ситуацию, которая произошла в матче «Водник» — «Байкал-Энергия»?
— Это стало не просто шоком, а вопиющим случаем, который лег позором на Федерацию хоккея с мячом Иркутской области. Я уже тридцать лет являюсь ее президентом, а в свое время был президентом «Сибсканы» — это название команда носила до «Байкал-Энергии». За все время моей работы я такого не припомню. Хочу сказать вам, что не потерплю этого позора. Завтра в 14:00 я назначил заседание исполкома Федерации Иркутской области, на котором буду требовать отставки Евгения Ерахтина с поста главного тренера «Байкал-Энергии».
Мало того, мы выйдем с рекомендацией лишить его звания заслуженного тренера России. Я буду этого требовать, потому что делать такие вещи просто непозволительно. Сегодня в Иркутске игроки «Байкал-Энергии» — это кумиры для мальчишек. Мы все время говорим: «Ребята, смотрите на них, надо подражать этим хоккеистам. Старайтесь, играйте и у вас получится стать настоящими мастерами». А какой пример хоккеисты сегодня подают? Они нас всех опозорили. У иркутского хоккея девяностолетняя история. У нас в жизни такого не было. Поэтому ответ будет очень жесткий. Я не позволю, чтобы иркутский хоккей размазывали такие вот деятели, которые сегодня работают в «Байкал-Энергии».
— Вы считаете, что только тренер виноват в этой ситуации?
— Я прекрасно знаю, поскольку нахожусь много лет в хоккее, что игрок, получающий хорошие деньги, никогда не будет заниматься самодеятельностью на поле. Он выполняет только установку тренера.
— Как отнеслись к тому, что все голы в свои ворота забил Олег Пивоваров, а на официальных страницах клуба проводится голосование на лучший гол в ворота «Водника»?
— Пусть проводят. Меня мало беспокоит, что делал на поле «Водник», провоцировал он или нет. Пусть в этом разбирается руководство ФХМР и Федерация хоккея с мячом Архангельской области. Я буду разбираться с той командой, которая представляет Иркутскую область в Суперлиге. Если ребята увидели, что «Водник» забивает в свои ворота, нужно было прекратить игру и уйти в раздевалку, а не позорить сибирской хоккей и нашу команду.
— Может, судья должен был остановить игру, когда увидел ситуацию, происходящую на поле?
— А какие у него были основания останавливать игру?
— Неспортивный характер матча.
— Как руководитель считаю, что если в моем коллективе
— Завтра состоится заседание КДК ФХМР. Какого решения ждете?
— Я надеюсь, что решение будет жесткое. Но до заседания КДК будет принято наше решение, согласно которому, я надеюсь, мы отправим в отставку Ерахтина, не дожидаясь постановления КДК. Мы сами у себя разберемся, жестко и требовательно, чтобы такое больше никогда в жизни не повторилось.
— Если команды дисквалифицируют, как к этому отнесетесь?
— С пониманием.
— На сегодняшнем предварительном заседании КДК было вынесено решение аннулировать результат матча и назначить переигровку. Это справедливо?
— Честно говоря, я не думал об этом. Переигровка не смоет пятно позора с того, что сделали хоккеисты «Байкал-Энергии». Конечно, это не позволит реабилитироваться перед болельщиками. Какая это реабилитация? Просто КДК ФХМР и руководство Федерации хоккея с мячом России пытаются выйти из этой ситуации, в которую все попали.
— Нет ли опасений, что интерес к этому виду спорта теперь упадет?
— В связи с тем, что хоккей с мячом не является олимпийским видом спорта, к нам никогда не было особого внимания. Сегодня все внимание приковано только
— Как теперь ее вернуть?
— Мы все время говорим о национальной идее. Хоккей с мячом всю жизнь был русским хоккеем. Оттуда ребята уходили в хоккей с шайбой. Как только мы заиграли в него в пятидесятых годах, сразу выиграли Олимпиаду и так далее. Все это произошло по одной простой причине — все прославленные хоккеисты: Бобров, Чернышов — играли в бенди. А когда они стали играть с шайбой, у них была уже очень хорошая подготовка.
Поэтому, когда руководство страны не видит необходимости в этом виде спорта, очень тяжело. Вы же знаете, у нас в стране все делается по свистку. Если руководство страны обращает на
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