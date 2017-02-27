«Байкал-Энергия» извинился перед болельщиками за матч ЧР по бенди с «Водником»

«Байкал-Энергия» в воскресенье в гостях победил «Водник» со счетом 11:9. Все голы в матче команды забили в свои ворота. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) аннулировала результат встречи и назначила на 3 марта переигровку на нейтральном поле.

«26 февраля в Архангельске наша команда, поддавшись на провокацию со стороны соперника, стала участницей скандального матча. Сложно объяснить, почему нами в тот момент двигал не твердый разум, а какие-то излишние эмоции. Наша модель поведения на поле была выбрана исходя из текущей турнирной ситуации. Однако соперник и вовсе отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи, забивая мячи в свои ворота. Поверьте, ситуация была шокирующей, и в этих условиях было принято скоропалительное решение, все последствия которого команда осознала лишь после финального свистка», — сообщается на официальном сайте иркутского клуба.

«Виноваты, поддались на провокацию. Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах. Уверяем, что в кратчайшие сроки будут приняты самые жесткие меры», — отмечается в заявлении.