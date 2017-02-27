«Водник» извинился перед болельщиками за скандальный матч с «Байкалом-Энергией»
АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Архангельский «Водник» извинился перед болельщиками за скандальный матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом против иркутской «Байкал-Энергии». Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе «Водника» Александр Петровский.
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В воскресенье архангельский «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота.
«Руководство хоккейного клуба и команда приносит извинения болельщикам за создавшуюся ситуацию», — сказал Петровский.
«Турнирное положение для “Водника” перед матчем было таким, что в случае победы архангельская команда выходила на действующего чемпиона страны красноярский “Енисей”, в случае поражения — на “Уральский Трубник”. Для иркутской команды исход матча не имел значения. В Архангельск “Байкал-Энергия” приехал основным составом, что им мешало нас обыграть?», — заявил Петровский.
Как сообщил Петровский, автоголы иркутская команда начала забивать после
В понедельник Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат воскресного матча и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухово.
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