ХК «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с тренерами после матча с «Водником»

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Хоккеисты «Байкала-Энергии» обыграли в воскресенье в гостях «Водник» со счетом 11:9, причем все голы соперники забили во втором тайме в свои ворота. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) вынесла решение об аннулировании результата и переигровке матча, которая состоится 3 марта. Во вторник пройдет расширенное заседание ФХМР с участием представителей обоих клубов.

«Наша команда в этом матче решала свои задачи: не то, чтобы не хотели побеждать, но мы хотели поберечь своих игроков перед плей-офф. Тем не менее будут приняты самые жесткие меры к тренерскому штабу, вплоть до расторжения контрактов», — сказал Донских.

Решение тренера, после чего были забиты все голы, директор клуба назвал скоропалительным. «Соперник и вовсе отказался от борьбы, а наша команда последствия осознала только после финального свистка. Когда был тайм-аут, до скамейки запасных невозможно было дозвониться. Не снимаем вины с себя, виноваты перед болельщиками».

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко в связи с инцидентом готов поменять все руководство клуба. «Приму самые жесткие меры по этому вопросу, считаю, что главного тренера нужно немедленно выгонять в отставку. Думаю о том, чтобы поменять все руководство команды и, может, даже некоторых игроков. Не хочу говорить, что завтра мы начнем все с чистого листа, но я никому не позволю позорить спорт и в частности хоккей с мячом в Иркутской области», — сказал он в эфире.