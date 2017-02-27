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27 февраля 2017, 16:23 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

ХК «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с тренерами после матча с «Водником»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с членами тренерского штаба команды по итогам расследования, связанного с матчем чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил директор «Байкала-Энергии» Василий Донских.

Хоккеисты Байкала-Энергии обыграли в воскресенье в гостях Водник со счетом 11:9 причем все голы соперники забили во втором тайме в свои ворота. Увеличить
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Хоккеисты «Байкала-Энергии» обыграли в воскресенье в гостях «Водник» со счетом 11:9, причем все голы соперники забили во втором тайме в свои ворота. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) вынесла решение об аннулировании результата и переигровке матча, которая состоится 3 марта. Во вторник пройдет расширенное заседание ФХМР с участием представителей обоих клубов.

«Наша команда в этом матче решала свои задачи: не то, чтобы не хотели побеждать, но мы хотели поберечь своих игроков перед плей-офф. Тем не менее будут приняты самые жесткие меры к тренерскому штабу, вплоть до расторжения контрактов», — сказал Донских.

Решение тренера, после чего были забиты все голы, директор клуба назвал скоропалительным. «Соперник и вовсе отказался от борьбы, а наша команда последствия осознала только после финального свистка. Когда был тайм-аут, до скамейки запасных невозможно было дозвониться. Не снимаем вины с себя, виноваты перед болельщиками».

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко в связи с инцидентом готов поменять все руководство клуба. «Приму самые жесткие меры по этому вопросу, считаю, что главного тренера нужно немедленно выгонять в отставку. Думаю о том, чтобы поменять все руководство команды и, может, даже некоторых игроков. Не хочу говорить, что завтра мы начнем все с чистого листа, но я никому не позволю позорить спорт и в частности хоккей с мячом в Иркутской области», — сказал он в эфире.
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МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Произошедшее в воскресном матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» является глупостью невиданного масштаба, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор иркутского клуба, именитый тренер Владимир Янко.
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