Янко: «Водник» и «Байкал-Энергия» сделали «глупость несусветную» в матче ЧР по бенди

Встреча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота. В понедельник прошло предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), который аннулировал результат встречи и назначил переигровку 3 марта на нейтральном поле. Во вторник состоится расширенное заседание КДК с участием представителей клубов.

«Мне трудно сказать, почему это получилось — я в Архангельске не был, — сказал по телефону Янко. — То, что произошло — это, конечно, глупость несусветная. Дело в том, что нам-то вообще ничего не надо было, понимаете? Мы бы выше второго места не поднялись и ниже не опустились. Мы оказались в такой ситуации поневоле и сделали, конечно, глупость. Сейчас можно только извиниться перед болельщиками и перед всеми любителями хоккея с мячом. Потому что глупость просто несусветная».

По мнению специалиста, тренерскому штабу иркутян надо было увести команду с поля после трех подряд мячей, забитых игроками «Водника» в свои ворота.

«Конечно, когда люди при своих болельщиках начинают забивать в свои ворота, — заявил Янко, отвечая на вопрос, следовало ли “Байкалу-Энергии” уйти с поля. — Не мы же это начали. Это чистая провокация, на которую, к сожалению, наши тренеры тоже клюнули. А для чего это было сделано — вот это другой вопрос».