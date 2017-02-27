Янко: «Водник» и «Байкал-Энергия» сделали «глупость несусветную» в матче ЧР по бенди
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Произошедшее в воскресном матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» является глупостью невиданного масштаба, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор иркутского клуба, именитый тренер Владимир Янко.
Встреча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота. В понедельник прошло предварительное заседание
«Мне трудно сказать, почему это получилось — я в Архангельске не был, — сказал по телефону Янко. — То, что произошло — это, конечно, глупость несусветная. Дело в том, что
По мнению специалиста, тренерскому штабу иркутян надо было увести команду с поля после трех подряд мячей, забитых игроками «Водника» в свои ворота.
«Конечно, когда люди при своих болельщиках начинают забивать в свои ворота, — заявил Янко, отвечая на вопрос, следовало ли “Байкалу-Энергии” уйти с поля. — Не мы же это начали. Это чистая провокация, на которую, к сожалению, наши тренеры тоже клюнули. А для чего это было сделано — вот это другой вопрос».
Спортивный директор заявил, что клуб готов к жестким решениям ФХМР. «Естественно, потому что это будет абсолютно нормальное решение, — отметил специалист. — Конечно, федерация будет принимать жесткие меры. А что теперь делать? Если мы допустили эту ошибку, продолжив игру после того, как они стали забивать в свои ворота, то
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