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27 февраля 2017, 15:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Власти Поморья: Поведение игроков «Водника» и «Байкала-Энергии» недопустимо для спорта

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Произошедшее на матче чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и «Байкалом-Энергией» недопустимо для профессионального спорта, заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

«Такого в профессиональном спорте быть не должно. Как гражданин, как спортсмен, как болельщик я осуждаю то, что произошло», — сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что в ближайшее время контрольно- дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России рассмотрит ситуацию и даст свою оценку случившемуся. «Считаю, что нужно рассматривать вопрос шире — проблемы в хоккее с мячом действительно есть, и их нужно в конце концов решать», — отметил руководитель агентства.

В воскресенье архангельский «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота.
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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с членами тренерского штаба команды по итогам расследования, связанного с матчем чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил директор «Байкала-Энергии» Василий Донских.
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