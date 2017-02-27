Власти Поморья: Поведение игроков «Водника» и «Байкала-Энергии» недопустимо для спорта

«Такого в профессиональном спорте быть не должно. Как гражданин, как спортсмен, как болельщик я осуждаю то, что произошло», — сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что в ближайшее время контрольно- дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России рассмотрит ситуацию и даст свою оценку случившемуся. «Считаю, что нужно рассматривать вопрос шире — проблемы в хоккее с мячом действительно есть, и их нужно в конце концов решать», — отметил руководитель агентства.

В воскресенье архангельский «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота.