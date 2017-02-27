Тренер: «Уральскому Трубнику» неважно, с кем играть в плей-офф чемпионата России
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Уральскому Трубнику» неважно, кто будет играть против него в первом раунде
плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом после переигровки матча между «Водником» и «Байкалом- Энергией». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Жеребков.
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Клуб из Первоуральска на первом этапе
«Я скажу за свою команду, что мы себе соперников не выбираем — мы играем в каждом матче на победу, выкладываемся по максимуму, идем от игры к игре. Я пытался посмотреть тот матч, но ничего не понимал, что происходит, — сказал Жеребков. — Осуждай, не осуждай, это их (“Водника”) дело, их выбор. А мы будем играть с любым соперником, неважно, кто будет против нас».
Переигровка «Водника» и «Байкала-Энергии» состоится 3 марта. Во вторник пройдет расширенное заседание ФХМР с участием представителей обоих клубов.
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