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27 февраля 2017, 15:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Тренер: «Уральскому Трубнику» неважно, с кем играть в плей-офф чемпионата России

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Уральскому Трубнику» неважно, кто будет играть против него в первом раунде плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом после переигровки матча между «Водником» и «Байкалом- Энергией». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Жеребков.

Клуб из Первоуральска на первом этапе <nobr>плей-офф</nobr> сыграет против архангельского Водника или ульяновской Волги Увеличить
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Клуб из Первоуральска на первом этапе плей-офф сыграет против архангельского «Водника» или ульяновской «Волги». Результат матча «Водника» и иркутской «Байкал-Энергии», который проходил в воскресенье в Архангельске и завершился победой гостей со счетом 11:9, был аннулирован решением Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). В том матче все 20 мячей команды забили в свои ворота. В случае поражения «Водник» выходил в первом раунде плей-офф на «Уральский Трубник», который на втором этапе занял в группе третье место, в то время как архангельский клуб занимает шестую позицию.

«Я скажу за свою команду, что мы себе соперников не выбираем — мы играем в каждом матче на победу, выкладываемся по максимуму, идем от игры к игре. Я пытался посмотреть тот матч, но ничего не понимал, что происходит, — сказал Жеребков. — Осуждай, не осуждай, это их (“Водника”) дело, их выбор. А мы будем играть с любым соперником, неважно, кто будет против нас».

Переигровка «Водника» и «Байкала-Энергии» состоится 3 марта. Во вторник пройдет расширенное заседание ФХМР с участием представителей обоих клубов.
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