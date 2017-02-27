«Водник» принёс извинения болельщикам и сделал бесплатным вход на матчи ЧР
Архангельский «Водник» принёс извинения болельщикам за скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом с иркутским «Байкалом-Энергия».
Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. Ранее свои извинения болельщикам принёс иркутский клуб.
«Руководство хоккейного клуба, команда приносит извинения болельщикам за создавшуюся ситуацию. Следующие матчи “Водника” должны состояться
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