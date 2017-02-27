«Водник» принёс извинения болельщикам и сделал бесплатным вход на матчи ЧР

Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. Ранее свои извинения болельщикам принёс иркутский клуб.



«Руководство хоккейного клуба, команда приносит извинения болельщикам за создавшуюся ситуацию. Следующие матчи “Водника” должны состояться 9—10 марта на выезде. Руководство “Водника” приняло решение сделать вход на все заключительные матчи чемпионата России в Архангельске свободным», — говорится в сообщении на официальном сайте «Водника».