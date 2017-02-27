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27 февраля 2017, 15:38 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«Водник» принёс извинения болельщикам и сделал бесплатным вход на матчи ЧР

Архангельский «Водник» принёс извинения болельщикам за скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом с иркутским «Байкалом-Энергия».

Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. Ранее свои извинения болельщикам принёс иркутский клуб.

«Руководство хоккейного клуба, команда приносит извинения болельщикам за создавшуюся ситуацию. Следующие матчи “Водника” должны состояться 9—10 марта на выезде. Руководство “Водника” приняло решение сделать вход на все заключительные матчи чемпионата России в Архангельске свободным», — говорится в сообщении на официальном сайте «Водника».
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Янко: «Водник» и «Байкал-Энергия» сделали «глупость несусветную» в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Произошедшее в воскресном матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» является глупостью невиданного масштаба, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор иркутского клуба, именитый тренер Владимир Янко.
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