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27 февраля 2017, 16:20 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

Федерация хоккея с мячом РФ аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия»

Предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России состоялось сегодня, 27 февраля.

Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), которое состоялось сегодня, 27 февраля. Матч будет переигран в Обухово в пятницу, 3 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом РФ.

Завтра, 28 февраля, в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов «Водник» и «Байкал-Энергия».

«Принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК “Водник”, будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится в Обухово в пятницу, 3 марта», — говорится в сообщении.

Напомним, что хоккейный клуб «Байкал-Энергия» извинился перед иркутскими и архангельскими болельщикам за инцидент на матче с архангельским «Водником». Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление.

Хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем.
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МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Произошедшее в воскресном матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» является глупостью невиданного масштаба, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор иркутского клуба, именитый тренер Владимир Янко.
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