Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.



«Надо ориентироваться на то, что делает федерация», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.