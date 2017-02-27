Мутко — о скандале в ЧР по бенди: Надо ориентироваться на то, что делает ФХМР
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал скандал вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом.
Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.
«Надо ориентироваться на то, что делает федерация», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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