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27 февраля 2017, 15:31 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Мутко — о скандале в ЧР по бенди: Надо ориентироваться на то, что делает ФХМР

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал скандал вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом.

Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.

«Надо ориентироваться на то, что делает федерация», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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ХК «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с тренерами после матча с «Водником»

ХК «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с тренерами после матча с «Водником»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с членами тренерского штаба команды по итогам расследования, связанного с матчем чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил директор «Байкала-Энергии» Василий Донских.
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