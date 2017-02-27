«Только что состоялось заседание дисциплинарного комитета. Результат матча аннулирован. В ближайшую пятницу он будет переигран в Подмосковье, в Обухово», — сказал он.

Встреча между клубами состоялась в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала» со счетом 11:9. Все голы в матче были забиты командами в свои ворота, 11 мячей голкиперу своей команды забил нападающий «Водника» Олег Пивоваров.

Согласно решению КДК, «Водник» будет номинальным хозяином встречи. Во вторник пройдет расширенное заседание КДК ФХМР, на котором будут присутствовать представители обоих клубов.