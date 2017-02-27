Переигровка матча «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет 3 марта в Подмосковье
АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Переигровка матча второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией», результат которого аннулировал
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), пройдет в пятницу в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Водника» Александр Петровский.
«Только что состоялось заседание дисциплинарного комитета. Результат матча аннулирован. В ближайшую пятницу он будет переигран в Подмосковье, в Обухово», — сказал он.
Встреча между клубами состоялась в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала» со счетом 11:9. Все голы в матче были забиты командами в свои ворота, 11 мячей голкиперу своей команды забил нападающий «Водника» Олег Пивоваров.
Согласно решению КДК, «Водник» будет номинальным хозяином встречи. Во вторник пройдет расширенное заседание КДК ФХМР, на котором будут присутствовать представители обоих клубов.
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