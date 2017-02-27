Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28906251/
27 февраля 2017, 15:14 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Переигровка матча «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет 3 марта в Подмосковье

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Переигровка матча второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией», результат которого аннулировал Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), пройдет в пятницу в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Водника» Александр Петровский.

«Только что состоялось заседание дисциплинарного комитета. Результат матча аннулирован. В ближайшую пятницу он будет переигран в Подмосковье, в Обухово», — сказал он.

Встреча между клубами состоялась в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала» со счетом 11:9. Все голы в матче были забиты командами в свои ворота, 11 мячей голкиперу своей команды забил нападающий «Водника» Олег Пивоваров.

Согласно решению КДК, «Водник» будет номинальным хозяином встречи. Во вторник пройдет расширенное заседание КДК ФХМР, на котором будут присутствовать представители обоих клубов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Янко: «Водник» и «Байкал-Энергия» сделали «глупость несусветную» в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Произошедшее в воскресном матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» является глупостью невиданного масштаба, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный директор иркутского клуба, именитый тренер Владимир Янко.
Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия"

СМИ: Серена Уильямс может принять участие в реслерском поединке

ВТБ будет выделять футбольному и хоккейному "Динамо" по 1,5 млрд рублей в течение трех лет