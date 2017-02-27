Мяус: Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» могут быть дисквалифицированы во вторник

Встреча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота. В понедельник состоялось предварительное заседание КДК, на котором был аннулирован результат матча и назначена переигровка встречи 3 марта на нейтральном поле. Во вторник пройдет расширенное заседание КДК с участием представителей клубов.

«Сегодня приняты решения об аннулировании результата матча и переигровке, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Также речь идет о дисквалификации главных тренеров команд. Думаю, что на заседании КДК с участием главных тренеров, руководителей команд и игрока (Олег Пивоваров забил все 11 мячей в свои ворота) будет принято жесткое решение, адекватное содеянному. Потому что такое нельзя прощать. Игроки доказали, что они непрофессиональны, а тренеры, по большому счету, не владеют ситуацией и не умеют управлять командой».

«Они в первую очередь наплевали на болельщиков и на весь русский хоккей, — продолжил собеседник агентства. — И сделали выпад в сторону федерации. Но здесь ситуация, считаю, ясна. Если игроки, тренеры и все, кто задействован в матчах под эгидой ФХМР, не будут жить по регламенту, это будет не совсем правильно».