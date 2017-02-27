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27 февраля 2017, 15:04 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Мяус: Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» могут быть дисквалифицированы во вторник

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и возглавляющий иркутский «Байкал-Энергию» Евгений Ерахтин во вторник могут быть дисквалифицированы на расширенном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) после рассмотрения скандального воскресного матча чемпионата России, сообщил агентству «Р-Спорт» член исполкома ФХМР Сергей Мяус.

Встреча «Водник» — «Байкал-Энергия» прошла 26 февраля в Архангельске и завершилась поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота. В понедельник состоялось предварительное заседание КДК, на котором был аннулирован результат матча и назначена переигровка встречи 3 марта на нейтральном поле. Во вторник пройдет расширенное заседание КДК с участием представителей клубов.

«Сегодня приняты решения об аннулировании результата матча и переигровке, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Также речь идет о дисквалификации главных тренеров команд. Думаю, что на заседании КДК с участием главных тренеров, руководителей команд и игрока (Олег Пивоваров забил все 11 мячей в свои ворота) будет принято жесткое решение, адекватное содеянному. Потому что такое нельзя прощать. Игроки доказали, что они непрофессиональны, а тренеры, по большому счету, не владеют ситуацией и не умеют управлять командой».

«Они в первую очередь наплевали на болельщиков и на весь русский хоккей, — продолжил собеседник агентства. — И сделали выпад в сторону федерации. Но здесь ситуация, считаю, ясна. Если игроки, тренеры и все, кто задействован в матчах под эгидой ФХМР, не будут жить по регламенту, это будет не совсем правильно».
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ХК «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с тренерами после матча с «Водником»

ХК «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с тренерами после матча с «Водником»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский «Байкал-Энергия» может расторгнуть контракты с членами тренерского штаба команды по итогам расследования, связанного с матчем чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил директор «Байкала-Энергии» Василий Донских.
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