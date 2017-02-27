Результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» аннулирован, переигровка будет 3 марта
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Результат матча чемпионата России по бенди между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия», в котором все голы были забиты командами в свои ворота, аннулирован, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией», прошедшей в воскресенье в Архангельске, завершился поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота.
В понедельник состоялось предварительное заседание
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