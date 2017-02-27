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27 февраля 2017, 14:26 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» аннулирован, переигровка будет 3 марта

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Результат матча чемпионата России по бенди между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия», в котором все голы были забиты командами в свои ворота, аннулирован, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией», прошедшей в воскресенье в Архангельске, завершился поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота.

В понедельник состоялось предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФХМР по поводу данной игры, где было принято решение об аннулировании результата. Во вторник состоится расширенное заседание КДК с участием представителей клубов. «Водник» будут представлять начальник команды Дмитрий Минин, главный тренер Игорь Гапанович, старший тренер Николай Ярович и игрок Олег Пивоваров, который стал автором всех 11 автоголов команды. От «Байкала-Энергии» на КДК будут присутствовать директор клуба Василий Донских и главный тренер Евгений Ерахтин.
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Новости Хоккея с мячом

«Байкал-Энергия» извинился перед болельщиками за скандальный матч по бенди с «Водником»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский клуб «Байкал- Энергия» принес извинения своим болельщикам за скандальный матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Заявление опубликовано на официальном сайте «Байкала-Энергии».
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