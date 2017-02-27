Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией», прошедшей в воскресенье в Архангельске, завершился поражением хозяев со счетом 9:11. Все голы в матче команды забили в свои ворота.

В понедельник состоялось предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФХМР по поводу данной игры, где было принято решение об аннулировании результата. Во вторник состоится расширенное заседание КДК с участием представителей клубов. «Водник» будут представлять начальник команды Дмитрий Минин, главный тренер Игорь Гапанович, старший тренер Николай Ярович и игрок Олег Пивоваров, который стал автором всех 11 автоголов команды. От «Байкала-Энергии» на КДК будут присутствовать директор клуба Василий Донских и главный тренер Евгений Ерахтин.