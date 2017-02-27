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27 февраля 2017, 13:44 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«Байкал-Энергия» извинился перед болельщиками за скандальный матч по бенди с «Водником»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский клуб «Байкал- Энергия» принес извинения своим болельщикам за скандальный матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Заявление опубликовано на официальном сайте «Байкала-Энергии».

Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» прошел в Архангельске в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота, 11 из них — нападающим «Водника» Олегом Пивоваровым.

«Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах. Уверяем, что в кратчайшие сроки будут приняты самые жесткие меры», — говорится в сообщении.

Инцидент будет рассмотрен на экстренном заседании контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), согласно регламенту, за данное нарушение клубам может грозить наказание от денежного штрафа до исключения из чемпионата. Кроме того, «Байкал- Энергия» сообщил о начале внутреннего расследования по данному матчу.
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Результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» аннулирован, переигровка будет 3 марта

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Результат матча чемпионата России по бенди между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия», в котором все голы были забиты командами в свои ворота, аннулирован, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
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