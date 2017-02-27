«Байкал-Энергия» извинился перед болельщиками за скандальный матч по бенди с «Водником»
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский клуб «Байкал- Энергия» принес извинения своим болельщикам за скандальный матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника». Заявление опубликовано на официальном сайте «Байкала-Энергии».
Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» прошел в Архангельске в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота, 11 из них — нападающим «Водника» Олегом Пивоваровым.
«Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах. Уверяем, что в кратчайшие сроки будут приняты самые жесткие меры», — говорится в сообщении.
Инцидент будет рассмотрен на экстренном заседании
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