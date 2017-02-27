«Байкал-Энергия» извинился перед болельщиками за скандальный матч по бенди с «Водником»

Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» прошел в Архангельске в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота, 11 из них — нападающим «Водника» Олегом Пивоваровым.

«Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах. Уверяем, что в кратчайшие сроки будут приняты самые жесткие меры», — говорится в сообщении.