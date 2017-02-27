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27 февраля 2017, 14:02 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

«Байкал-Энергия» извинилась за инцидент на матче с «Водником»

Клуб уже начал собственное расследование обстоятельств случившегося.

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» извинился перед иркутскими и архангельскими болельщикам за инцидент на матче с архангельским «Водником». Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

«Безусловно, случай из ряда вон выходящий. Поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств инцидента. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры. Хоккейный клуб “Байкал-Энергия” приносит искренние извинения иркутским и архангельским болельщикам за то, что команда оказалась втянута в этот глупый и бессмысленный фарс», — сказал директор хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Василий Донских.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.

Президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем.
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МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Результат матча чемпионата России по бенди между архангельским «Водником» и иркутским клубом «Байкал-Энергия», в котором все голы были забиты командами в свои ворота, аннулирован, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
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