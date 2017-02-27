Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

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Матч, прошедший между «Водником» и «Байкалом-Энергей» в воскресенье, завершился со счетом 9:11, все 20 мячей были забиты в свои ворота во второй половине встречи. Этот результат позволил избежать архангельской команде матча с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Считаю, что к исполнителям этого матча должны быть применены самые серьезные санкции, и виноваты в этом обе команды. К судьям тоже возникли вопросы, потому что они, видя этот произвол, не остановили игру. Скорее всего, это был сговор между двумя клубами. Видимо, “Уральский трубник” был предпочтительнее для “Водника”, а “Енисей” — слишком силен», — сказал Валуев.

«Эта ситуация оставит большой отпечаток на всем виде спорта. Такого никогда не было, и людям, которые пришли на стадион полюбоваться игрой, наверное, было противно. Архангельск является столицей русского хоккея с мячом, а все увидели лишь неспортивное поведение», — добавил он.