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27 февраля 2017, 13:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Клубы чемпионата России по хоккею с мячом архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» должны быть подвергнуты самому жесткому наказанию. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.

Матч прошедший между Водником и Байкалом-Энергей в воскресенье завершился со счетом 9:11 все 20 мячей были забиты в свои ворота во второй половине встречи. Увеличить
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Матч, прошедший между «Водником» и «Байкалом-Энергей» в воскресенье, завершился со счетом 9:11, все 20 мячей были забиты в свои ворота во второй половине встречи. Этот результат позволил избежать архангельской команде матча с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Считаю, что к исполнителям этого матча должны быть применены самые серьезные санкции, и виноваты в этом обе команды. К судьям тоже возникли вопросы, потому что они, видя этот произвол, не остановили игру. Скорее всего, это был сговор между двумя клубами. Видимо, “Уральский трубник” был предпочтительнее для “Водника”, а “Енисей” — слишком силен», — сказал Валуев.

«Эта ситуация оставит большой отпечаток на всем виде спорта. Такого никогда не было, и людям, которые пришли на стадион полюбоваться игрой, наверное, было противно. Архангельск является столицей русского хоккея с мячом, а все увидели лишь неспортивное поведение», — добавил он.

Экстренное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФХМР, посвященное матчу между «Водником» и «Байкалом-Энергией», пройдет 28 февраля.
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