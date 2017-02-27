«Водник» — «Байкал»: 20 автоголов. Развитие скандала
Продолжение темы вокруг матча чемпионата.
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В воскресенье в чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск). Встреча в Архангельске завершилась победой иркутян со счетом 11:9, при этом все 20 голов команды забили в свои ворота. Причиной этого стало нежелание побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в
«РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ БУДЕТ СТОПРОЦЕНТНО АННУЛИРОВАН».
Президент ФХМР Борис Скрынник заявил, что по матчу «Водник» — «Байкал-Энергия» будут приняты серьезные меры вплоть до дисквалификации команд.
— Это очень неприятный для нас инцидент, — цитирует «Р-Спорт» Скрынника. — И
ЗАСЕДАНИЕ КДК ПЕРЕНЕСЕНО.
В
«ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ЗАБИВАЮТ 11 МЯЧЕЙ В СВОИ ВОРОТА, ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЮТ».
Главный тренер сборной России и член исполкома ФХМР Сергей Мяус с возмущением прокомментировал матч.
— Это вопиющий скандальный матч, — сказал Мяус в эфире программы «Все на матч!» — Я считаю, что виновато руководство клубов, тренеры команд, ну и игроки, которые забивают 11 мячей в свои ворота, для меня не существуют. Будет КДК, и всем, кто у участвовал в этом «перформансе», будет дана объективная оценка.
— Какие санкции могут быть? Могут команды исключить из розыгрыша?
— Я не буду забегать вперед КДК с выводами. Санкции будут жесткие. Несколько часов пройдет, и будет все видно.
«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» НАЧАЛ ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ…
«Байкал-Энергия» сообщил, что проведет внутреннее расследование скандального матча. Также клуб принес извинения болельщикам.
…И ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКАМ.
Директор «Байкала-Энергии» Василий Донских признался, что команда повелась на провокацию и принес извинения болельщикам.
— Безусловно, случай из ряда вон выходящий, — цитирует сайт «Байкала-Энергии» Донских. — Поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры.
«Байкал-Энергия» на сайте принес искренние извинения иркутским и архангельским болельщикам за то, что «команда оказалась втянута в этот глупый и бессмысленный фарс».
«ИГРОКИ НА
Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что ситуация с матчем чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией» — удар по развитию хоккея с мячом в стране.
— Конечно, это удар по развитию бенди в России, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке.
Состоится заседание
«ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ».
Нападающий «Байкала-Энергии» и сборной России Евгений Иванушкин отказался комментировать произошедшее.
— Давайте обойдемся без комментариев, не хочу комментировать этот абсурд, — приводит ТАСС слова Иванушкина. — Меня не было на игре, я отсутствовал по семейным обстоятельствам. С партнерами пока не обсуждал ситуацию.
«ИСТОРИЯ ВЫГЛЯДИТ ЗАГАДОЧНО И НЕСПОРТИВНО».
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил мнение, что необходимо провести разбирательства.
— История выглядит загадочно и неспортивно, она требует разбирательства и выяснения причин, — приводит «Р-Спорт» слова Орлова. — Претензии непосредственно к командам сложно предъявить. Это результат не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг. То, что команды
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