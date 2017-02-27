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27 февраля 2017, 12:50 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

«Водник» — «Байкал»: 20 автоголов. Развитие скандала

Продолжение темы вокруг матча чемпионата.

Продолжение темы вокруг матча чемпионата. Увеличить
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В воскресенье в чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск). Встреча в Архангельске завершилась победой иркутян со счетом 11:9, при этом все 20 голов команды забили в свои ворота. Причиной этого стало нежелание побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф. Развитие темы — в нашей новой подборке.

«РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ БУДЕТ СТОПРОЦЕНТНО АННУЛИРОВАН».

Президент ФХМР Борис Скрынник заявил, что по матчу «Водник» — «Байкал-Энергия» будут приняты серьезные меры вплоть до дисквалификации команд.

— Это очень неприятный для нас инцидент, — цитирует «Р-Спорт» Скрынника. — И контрольно-дисциплинарный комитет после тщательного рассмотрения ситуации примет жесткие меры. Результат игры будет стопроцентно аннулирован и будут наложены штрафные санкции. И по отношению к отдельным членам команды — игрокам и тренерам, так и к клубу — вплоть до отстранения от участия в чемпионате России.

ЗАСЕДАНИЕ КДК ПЕРЕНЕСЕНО.

В пресс-службе ФХМР пояснили, что сегодня КДК не вынесет решение по матчу. Сейчас федерация ведет расследование, собирает материалы и проведет заседание с участием представителей клубов. Дата проведения заседания — 28 февраля, информирует ТАСС.

«ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ЗАБИВАЮТ 11 МЯЧЕЙ В СВОИ ВОРОТА, ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЮТ».

Главный тренер сборной России и член исполкома ФХМР Сергей Мяус с возмущением прокомментировал матч.

— Это вопиющий скандальный матч, — сказал Мяус в эфире программы «Все на матч!» — Я считаю, что виновато руководство клубов, тренеры команд, ну и игроки, которые забивают 11 мячей в свои ворота, для меня не существуют. Будет КДК, и всем, кто у участвовал в этом «перформансе», будет дана объективная оценка.

— Какие санкции могут быть? Могут команды исключить из розыгрыша?

— Я не буду забегать вперед КДК с выводами. Санкции будут жесткие. Несколько часов пройдет, и будет все видно.

«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» НАЧАЛ ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ…

«Байкал-Энергия» сообщил, что проведет внутреннее расследование скандального матча. Также клуб принес извинения болельщикам.

…И ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКАМ.

Директор «Байкала-Энергии» Василий Донских признался, что команда повелась на провокацию и принес извинения болельщикам.

— Безусловно, случай из ряда вон выходящий, — цитирует сайт «Байкала-Энергии» Донских. — Поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры.

«Байкал-Энергия» на сайте принес искренние извинения иркутским и архангельским болельщикам за то, что «команда оказалась втянута в этот глупый и бессмысленный фарс».

«ИГРОКИ НА КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ЗАБЫЛИ, ЧТО ИГРАЮТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ».

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что ситуация с матчем чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией» — удар по развитию хоккея с мячом в стране.

— Конечно, это удар по развитию бенди в России, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке.

Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось.

«ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ».

Нападающий «Байкала-Энергии» и сборной России Евгений Иванушкин отказался комментировать произошедшее.

— Давайте обойдемся без комментариев, не хочу комментировать этот абсурд, — приводит ТАСС слова Иванушкина. — Меня не было на игре, я отсутствовал по семейным обстоятельствам. С партнерами пока не обсуждал ситуацию.

«ИСТОРИЯ ВЫГЛЯДИТ ЗАГАДОЧНО И НЕСПОРТИВНО».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил мнение, что необходимо провести разбирательства.

— История выглядит загадочно и неспортивно, она требует разбирательства и выяснения причин, — приводит «Р-Спорт» слова Орлова. — Претензии непосредственно к командам сложно предъявить. Это результат не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг. То, что команды каким-то образом формируют себе задачу на следующий этап, это вполне нормально. Но сама подготовка системы выхода в следующий этап позволяет конструировать задачу вот таким образом. Вероятно, всем участникам процесса надо крепко подумать и проанализировать эту ситуацию.
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Новости Хоккея с мячом

Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Клубы чемпионата России по хоккею с мячом архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» должны быть подвергнуты самому жесткому наказанию. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.
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