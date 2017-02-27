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В воскресенье в чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск). Встреча в Архангельске завершилась победой иркутян со счетом 11:9, при этом все 20 голов команды забили в свои ворота. Причиной этого стало нежелание побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф. Развитие темы — в нашей новой подборке.

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«РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ БУДЕТ СТОПРОЦЕНТНО АННУЛИРОВАН».

Президент ФХМР Борис Скрынник заявил, что по матчу «Водник» — «Байкал-Энергия» будут приняты серьезные меры вплоть до дисквалификации команд.

— Это очень неприятный для нас инцидент, — цитирует «Р-Спорт» Скрынника. — И контрольно-дисциплинарный комитет после тщательного рассмотрения ситуации примет жесткие меры. Результат игры будет стопроцентно аннулирован и будут наложены штрафные санкции. И по отношению к отдельным членам команды — игрокам и тренерам, так и к клубу — вплоть до отстранения от участия в чемпионате России.

ЗАСЕДАНИЕ КДК ПЕРЕНЕСЕНО.

В пресс-службе ФХМР пояснили, что сегодня КДК не вынесет решение по матчу. Сейчас федерация ведет расследование, собирает материалы и проведет заседание с участием представителей клубов. Дата проведения заседания — 28 февраля, информирует ТАСС.

«ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ЗАБИВАЮТ 11 МЯЧЕЙ В СВОИ ВОРОТА, ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЮТ».

Главный тренер сборной России и член исполкома ФХМР Сергей Мяус с возмущением прокомментировал матч.

— Это вопиющий скандальный матч, — сказал Мяус в эфире программы «Все на матч!» — Я считаю, что виновато руководство клубов, тренеры команд, ну и игроки, которые забивают 11 мячей в свои ворота, для меня не существуют. Будет КДК, и всем, кто у участвовал в этом «перформансе», будет дана объективная оценка.

— Какие санкции могут быть? Могут команды исключить из розыгрыша?

— Я не буду забегать вперед КДК с выводами. Санкции будут жесткие. Несколько часов пройдет, и будет все видно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Протокол матча, в котором все голы были забиты в свои ворота<a href="https://t.co/pNVg6fKowT">https://t.co/pNVg6fKowT</a> <a href="https://t.co/Iu6xIUAUCc">pic.twitter.com/Iu6xIUAUCc</a></p>— Скандалы в спорте (@se_scandals) <a href="https://twitter.com/se_scandals/status/835934256945901569">26 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» НАЧАЛ ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ…

«Байкал-Энергия» сообщил, что проведет внутреннее расследование скандального матча. Также клуб принес извинения болельщикам.

…И ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКАМ.

Директор «Байкала-Энергии» Василий Донских признался, что команда повелась на провокацию и принес извинения болельщикам.

— Безусловно, случай из ряда вон выходящий, — цитирует сайт «Байкала-Энергии» Донских. — Поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры.

«Байкал-Энергия» на сайте принес искренние извинения иркутским и архангельским болельщикам за то, что «команда оказалась втянута в этот глупый и бессмысленный фарс».

«ИГРОКИ НА КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ЗАБЫЛИ, ЧТО ИГРАЮТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ».

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что ситуация с матчем чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией» — удар по развитию хоккея с мячом в стране.

— Конечно, это удар по развитию бенди в России, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке.

Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось.

«ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ».

Нападающий «Байкала-Энергии» и сборной России Евгений Иванушкин отказался комментировать произошедшее.

— Давайте обойдемся без комментариев, не хочу комментировать этот абсурд, — приводит ТАСС слова Иванушкина. — Меня не было на игре, я отсутствовал по семейным обстоятельствам. С партнерами пока не обсуждал ситуацию.

«ИСТОРИЯ ВЫГЛЯДИТ ЗАГАДОЧНО И НЕСПОРТИВНО».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил мнение, что необходимо провести разбирательства.