Комитет Госдумы по спорту направит запрос в ФХМР по матчу «Водника» и «Байкала»
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев подготовит запрос в Федерацию хоккея с мячом России (ФХМР) по поводу матча чемпионата страны между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». Об этом Свищев рассказал ТАСС.
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В матче этих команд, прошедшем в воскресенье и завершившемся со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», все мячи соперники забили в свои ворота. Таким образом команды хотели выбрать для себя наиболее удобных соперников по первому раунду
«Я, как депутат, подготовлю запрос в федерацию. Мы попросим провести проверку, объяснить, каким образом произошел этот инцидент, а также какие меры будут приняты для неповторения таких ситуаций, — сказал Свищев. — Для меня важна позиция Николая Валуева (член исполкома ФХМР. — Прим. ТАСС), он является одним из главных функционеров и пропагандистов хоккея с мячом. Уверен, что федерация, которая развивает этот вид спорта, не оставит это дело безнаказанным».
«Из того, что я прочитал, сделал вывод, что серьезный спортивный матч превратили в клоунаду, цирк на льду, это безумие. Если бы это был цирк на льду, это было бы классно и весело. А поскольку это матч чемпионата, входящего в календарный план, то такие вещи допускать нельзя», — добавил он.
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