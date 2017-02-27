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27 февраля 2017, 12:39 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Комитет Госдумы по спорту направит запрос в ФХМР по матчу «Водника» и «Байкала»

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев подготовит запрос в Федерацию хоккея с мячом России (ФХМР) по поводу матча чемпионата страны между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». Об этом Свищев рассказал ТАСС.

Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре спорту туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев серьезный спортивный матч превратили в клоунаду. Увеличить
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В матче этих команд, прошедшем в воскресенье и завершившемся со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», все мячи соперники забили в свои ворота. Таким образом команды хотели выбрать для себя наиболее удобных соперников по первому раунду плей-офф. В связи с этим ФХМР проведет заседания контрольно-дисциплинарного комитета и исполкома.

«Я, как депутат, подготовлю запрос в федерацию. Мы попросим провести проверку, объяснить, каким образом произошел этот инцидент, а также какие меры будут приняты для неповторения таких ситуаций, — сказал Свищев. — Для меня важна позиция Николая Валуева (член исполкома ФХМР. — Прим. ТАСС), он является одним из главных функционеров и пропагандистов хоккея с мячом. Уверен, что федерация, которая развивает этот вид спорта, не оставит это дело безнаказанным».

«Из того, что я прочитал, сделал вывод, что серьезный спортивный матч превратили в клоунаду, цирк на льду, это безумие. Если бы это был цирк на льду, это было бы классно и весело. А поскольку это матч чемпионата, входящего в календарный план, то такие вещи допускать нельзя», — добавил он.
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Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Клубы чемпионата России по хоккею с мячом архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» должны быть подвергнуты самому жесткому наказанию. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.
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