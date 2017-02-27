Скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск), умышленно отправившими 20 мячей в собственные ворота, нанёс удар по развитию бенди в России. Такое мнение высказал министр спорта России Павел Колобков, передаёт RT.

По словам Колобкова, руководство хоккейных клубов даст соответствующую оценку действиям хоккеистов. Оценки этих провокационных действий министр ждёт и от Федерации хоккея с мячом России.

Колобков назвал происходившее на матче «цирком». По его словам, начата проверка и ко всем виновным будут применены санкции, передают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время матча 26 февраля в Архангельске, «Байкал-Энергия» одержала верх над «Водником»: встреча завершилась со счётом 11:9. Выяснилось, что почти все голы соперники забивали, поражая собственные ворота.

27 февраля президент российской Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник заявил что к хоккеистам, умышленно отправившим 20 мячей в собственные ворота, будут применены жесткие меры. По его словам, такая ситуация произошла в первый раз.

Член исполкома федерации Сергей Мяус завил, что это поведение хоккеистов — «плевок в сторону российской Федерации хоккея с мячом».