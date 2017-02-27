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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28902962/
27 февраля 2017, 12:33 | Хоккей: Хоккей с мячом | ИА REGNUM

Министр спорта: Матч с 20 автоголами — удар по развитию бенди в России

Павел Колобков назвал происходившее на матче «цирком».

Скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск), умышленно отправившими 20 мячей в собственные ворота, нанёс удар по развитию бенди в России. Такое мнение высказал министр спорта России Павел Колобков, передаёт RT.

По словам Колобкова, руководство хоккейных клубов даст соответствующую оценку действиям хоккеистов. Оценки этих провокационных действий министр ждёт и от Федерации хоккея с мячом России.

Колобков назвал происходившее на матче «цирком». По его словам, начата проверка и ко всем виновным будут применены санкции, передают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время матча 26 февраля в Архангельске, «Байкал-Энергия» одержала верх над «Водником»: встреча завершилась со счётом 11:9. Выяснилось, что почти все голы соперники забивали, поражая собственные ворота.

27 февраля президент российской Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник заявил что к хоккеистам, умышленно отправившим 20 мячей в собственные ворота, будут применены жесткие меры. По его словам, такая ситуация произошла в первый раз.

Член исполкома федерации Сергей Мяус завил, что это поведение хоккеистов — «плевок в сторону российской Федерации хоккея с мячом».
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Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Клубы чемпионата России по хоккею с мячом архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» должны быть подвергнуты самому жесткому наказанию. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.
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