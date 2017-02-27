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27 февраля 2017, 12:17 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Колобков: Нужно поднять вопрос о финансировании «Водника» и «Байкала-Энергии»

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил агентству «Р-Спорт», что необходимо поднять вопрос о финансировании архангельского «Водника» и иркутского «Байкала-Энергии», после того как команды провели матч в чемпионате России по хоккею с мячом, в котором было забито 20 автоголов.

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» прошел в воскресенье в Архангельске и завершился победой гостей со счетом 11:9. Все мячи во встрече были забиты командами в свои ворота. Как ранее заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, результат встречи будет аннулирован, а игроков, тренеров и клубы ждут санкции вплоть до отстранения от чемпионата России.

«Санкции должны быть применены ко всем участникам данного матча: и к игрокам, и к тренерам. КДК проведет расследование и вынесет решение. Кроме того, ситуацию должны разобрать руководители регионов, так как данные команды позволили себе провести подобный матч на глазах у своих болельщиков. В том числе должен быть рассмотрен вопрос о финансировании клубов», — сказал Колобков.

«То, что это некий протест против Скрынника, слышу впервые. По моей информации, речь идет о том, что матч не имел турнирного значения, поэтому команды позволили себе подобное. Это показывает отношение игроков к собственным болельщикам», — добавил министр спорта.
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Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

Валуев: К «Воднику» и «Байкалу-Энергии» должны быть применены самые серьезные санкции

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Клубы чемпионата России по хоккею с мячом архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» должны быть подвергнуты самому жесткому наказанию. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николай Валуев.
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