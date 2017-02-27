Валуев: «Водник» участвует в подобной гадости, это сговор всей команды

Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.



«Всегда нужно смотреть в корень проблемы и понимать, кому это может быть выгодно. Начинать надо с “Водника”. Видимо, “Енисей” слишком сильная команда и “Уральский трубник” предпочтительнее. Вся команда участвует в подобной гадости, это сговор. Такая позиция руководства клуба, перед которым все игроки и тренер являются зависимыми людьми. Но это не снимает с них ответственности. Против исполнителей этого матча должны быть применены самые серьёзные санкции. Виноваты обе команды. Что касается судей, которые не остановили эту игру, то к ним тоже будут заданы вопросы.



Я бы не стал переносить всю ситуацию на вид спорта, а скорее отнёс это к упадку нравов. На всём хоккее с мячом этот матч оставит большой отпечаток. Людям, пришедшим на стадион, противно от такого матча. Архангельск — столица русского хоккея, а это очень плохой эпизод. Такого не было никогда. Это неспортивное поведение. Недавно главный тренер “Енисея” Сергей Ломанов продвигал похожую позицию, теперь мы получили такой матч», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.