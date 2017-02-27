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27 февраля 2017, 11:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Валуев: «Водник» участвует в подобной гадости, это сговор всей команды

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ и член исполкома федерации по хоккею с мячом России Николай Валуев прокомментировал скандал вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом.

Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.

«Всегда нужно смотреть в корень проблемы и понимать, кому это может быть выгодно. Начинать надо с “Водника”. Видимо, “Енисей” слишком сильная команда и “Уральский трубник” предпочтительнее. Вся команда участвует в подобной гадости, это сговор. Такая позиция руководства клуба, перед которым все игроки и тренер являются зависимыми людьми. Но это не снимает с них ответственности. Против исполнителей этого матча должны быть применены самые серьёзные санкции. Виноваты обе команды. Что касается судей, которые не остановили эту игру, то к ним тоже будут заданы вопросы.

Я бы не стал переносить всю ситуацию на вид спорта, а скорее отнёс это к упадку нравов. На всём хоккее с мячом этот матч оставит большой отпечаток. Людям, пришедшим на стадион, противно от такого матча. Архангельск — столица русского хоккея, а это очень плохой эпизод. Такого не было никогда. Это неспортивное поведение. Недавно главный тренер “Енисея” Сергей Ломанов продвигал похожую позицию, теперь мы получили такой матч», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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Скрынник: Руководство «Водника» прячется, ФХМР обратилась в Минспорт

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) направила официальный запрос в Министерство спорта РФ с просьбой найти представителей архангельского «Водника» для участия в экстренном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу с иркутским «Байкалом-Энергией». Об этом ТАСС заявил президент ФХМР Борис Скрынник.
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