Скрынник: Руководство «Водника» прячется, ФХМР обратилась в Минспорт
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) направила официальный запрос в Министерство спорта РФ с просьбой найти представителей архангельского «Водника» для участия в экстренном заседании
Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу с иркутским «Байкалом-Энергией». Об этом ТАСС заявил президент ФХМР Борис Скрынник.
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Встреча чемпионата России между «Водником» и «Байкалом- Энергией» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в плей- офф.
«Сейчас официально запросили Министерство спорта России, чтобы оно обязало представителей “Водника” присутствовать на заседании КДК, а не прятаться, так как это не терпит отлагательств. Представителей “Водника” мы не можем найти», — сказал Скрынник.
По словам главы федерации, заседание КДК ФХМР состоится 28 февраля.
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