Глава ФХМР: «Водник» и «Байкал-Энергию» накажут жестко, вплоть до отстранения от ЧР

«Водник» в воскресенье дома в заключительном матче второго этапа чемпионата России проиграл «Байкалу-Энергии» — 9:11 (0:0). Все голы матча, согласно официальному протоколу игры, были забиты командами в свои ворота.

«Это очень неприятный для нас инцидент, — сказал по телефону Скрынник. — И контрольно-дисциплинарный комитет после тщательного рассмотрения ситуации примет жесткие меры. Результат игры будет стопроцентно аннулирован и будут наложены штрафные санкции. И по отношению к отдельным членам команды — игрокам и тренерам, так и к клубу — вплоть до отстранения от участия в чемпионате России».

«И мы будем выходить на руководство клубов, администраций Архангельской и Иркутской областей, — продолжил собеседник агентства. — Обидно, что в этом приняли участие и некоторые игроки сборной России. Сложность ситуации сейчас заключается в том, что из-за санкций могут пострадать болельщики клубов».

Глава ФХМР особо подчеркнул, что огорчен политикой «Водника», в котором провел немало лет — игроком (в 1967—1979 годах) и работая в структуре клуба (в 1985—2005 годах), в том числе президентом клуба.

«Пригласим игроков и тренеров на заседание КДК — пусть скажут, кто их спровоцировал на такое? Неужели федерация? — продолжил Скрынник. — Я ведь работал в Архангельске, у нас никогда такого не было, и клуб мы оставили в нормальном состоянии. Мы сделали хорошую команду — это была машина (девятикратный чемпион России), которая никогда не обращала внимания на судей. Это очень неприятно. Там же есть и игроки сборной России — получается, что такова политика клуба. А к игроку, который стал инициатором и взял на себя ответственность (Олег Пивоваров забил все 11 мячей в свои ворота), надо принять жесткие меры».