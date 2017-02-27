Глава ФХМР: «Водник» и «Байкал-Энергию» накажут жестко, вплоть до отстранения от ЧР
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Результат матча между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией», в котором все голы были забиты командами в свои ворота, 100% будет аннулирован, игроков, тренеров и клубы ждут санкции вплоть до отстранения от чемпионата России, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.
«Водник» в воскресенье дома в заключительном матче второго этапа чемпионата России проиграл «Байкалу-Энергии» — 9:11 (0:0). Все голы матча, согласно официальному протоколу игры, были забиты командами в свои ворота.
«Это очень неприятный для нас инцидент, — сказал по телефону Скрынник. — И
«И мы будем выходить на руководство клубов, администраций Архангельской и Иркутской областей, — продолжил собеседник агентства. — Обидно, что в этом приняли участие и некоторые игроки сборной России. Сложность ситуации сейчас заключается в том, что
Глава ФХМР особо подчеркнул, что огорчен политикой «Водника», в котором провел немало лет — игроком (в 1967—1979 годах) и работая в структуре клуба (в 1985—2005 годах), в том числе президентом клуба.
«Пригласим игроков и тренеров на заседание КДК — пусть скажут, кто их спровоцировал на такое? Неужели федерация? — продолжил Скрынник. — Я ведь работал в Архангельске, у нас никогда такого не было, и клуб мы оставили в нормальном состоянии. Мы сделали хорошую команду — это была машина (девятикратный чемпион России), которая никогда не обращала внимания на судей. Это очень неприятно. Там же есть и игроки сборной России — получается, что такова политика клуба. А к игроку, который стал инициатором и взял на себя ответственность (Олег Пивоваров забил все 11 мячей в свои ворота), надо принять жесткие меры».
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