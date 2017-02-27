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27 февраля 2017, 10:37 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Директор: «Байкал-Энергия» начал свое расследование по игре ЧР по бенди с «Водником»

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. «Байкал-Энергия» проводит внутреннее расследование по игре чемпионата России по хоккею с мячом против архангельского «Водника», в котором команды на двоих забили 20 автоголов, заявил директор иркутской команды Василий Донских.

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» прошел в воскресенье в Архангельске и завершился победой гостей со счетом 11:9. Все мячи во встрече были забиты командами в свои ворота.

«Безусловно, случай из ряда вон выходящий. Поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры», — сказал Донских, чьи слова приводит официальный сайт «Байкала-Энергии».

Ранее главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин назвал результат и ход игры с «Водником» абсурдом и цирком, а также отметил, что его команда не собиралась участвовать в подобном, но пришлось отвечать на действия соперника.
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