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27 февраля 2017, 10:41 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Заседание КДК по матчу «Водника» и «Байкала-Энергии» перенесено на неопределенный срок

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экстренное заседание Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), посвященное матчу второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом- Энергией», перенесено на неопределенную дату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Встреча чемпионата России между «Водником» и клубом «Байкал-Энергия» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Сегодня заседания не будет. Сейчас ФХМР проводит расследование, собирает материалы и проведет заседание с участием представителей клубов. О сроке проведения заседания будет известно позднее», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщил президент ФХМР Борис Скрынник, заседание КДК федерации должно было пройти в понедельник.
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