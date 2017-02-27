Заседание КДК по матчу «Водника» и «Байкала-Энергии» перенесено на неопределенный срок

Встреча чемпионата России между «Водником» и клубом «Байкал-Энергия» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Сегодня заседания не будет. Сейчас ФХМР проводит расследование, собирает материалы и проведет заседание с участием представителей клубов. О сроке проведения заседания будет известно позднее», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщил президент ФХМР Борис Скрынник, заседание КДК федерации должно было пройти в понедельник.