Орлов: История с матчем «Водника» в ЧР по бенди выглядит загадочно и неспортивно

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» прошел в воскресенье в Архангельске и завершился победой гостей со счетом 11:9. Все мячи во встрече были забиты ударами по своим воротам. Как заявил «Р-Спорт» после игры член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус, данный матч является «плевком в сторону федерации» и будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФХМР.

«История выглядит загадочно и неспортивно, она требует разбирательства и выяснения причин. Претензию непосредственно к командам сложно предъявить. Это результат не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг. То, что команды каким-то образом формируют себе задачу на следующий этап, это вполне нормально. Но сама подготовка системы выхода в следующий этап позволяет конструировать задачу вот таким образом. Вероятно, всем участникам процесса надо крепко подумать и проанализировать эту ситуацию», — сказал Орлов.