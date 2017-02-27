Орлов: История с матчем «Водника» в ЧР по бенди выглядит загадочно и неспортивно
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. История с матчем архангельского «Водника» против иркутского «Байкала-Энергии» в чемпионате России по хоккею с мячом выглядит загадочно и неспортивно, ситуация требует анализа, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» прошел в воскресенье в Архангельске и завершился победой гостей со счетом 11:9. Все мячи во встрече были забиты ударами по своим воротам. Как заявил «Р-Спорт» после игры член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус, данный матч является «плевком в сторону федерации» и будет рассмотрен на заседании
«История выглядит загадочно и неспортивно, она требует разбирательства и выяснения причин. Претензию непосредственно к командам сложно предъявить. Это результат не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг. То, что команды
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