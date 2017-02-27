Президент федерации бенди Приангарья потребует отставки главного тренера «Байкал-Энергии»

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Президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Хочу сказать, что это вопиющий случай. Я никому не дам позорить спортивную честь нашего региона. Буду требовать отставки главного тренера Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер РФ», — прокомментировал корр. агентства Владимир Матиенко.

В ближайшее время свою оценку поведению спортсменов даст федерация хоккея с мячом России.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота.