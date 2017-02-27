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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28900873/
27 февраля 2017, 10:13 | Хоккей: Хоккей с мячом | IrkutskMedia.ru

Президент федерации бенди Приангарья потребует отставки главного тренера «Байкал-Энергии»

По словам Владимира Матиенко, ситуация с автоголами в матче против «Водника» — вопиющий случай.

По словам Владимира <span class=error>Матиенко</span> ситуация с <span class=error>автоголами</span> в матче против Водника — вопиющий случай. Увеличить
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Президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Хочу сказать, что это вопиющий случай. Я никому не дам позорить спортивную честь нашего региона. Буду требовать отставки главного тренера Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер РФ», — прокомментировал корр. агентства Владимир Матиенко.

В ближайшее время свою оценку поведению спортсменов даст федерация хоккея с мячом России.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота.

Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.
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МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» — удар по развитию этого вида спорта в стране. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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