Президент федерации бенди Приангарья потребует отставки главного тренера «Байкал-Энергии»
По словам Владимира Матиенко, ситуация с автоголами в матче против «Водника» — вопиющий случай.
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Президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
— Хочу сказать, что это вопиющий случай. Я никому не дам позорить спортивную честь нашего региона. Буду требовать отставки главного тренера Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер РФ», — прокомментировал корр. агентства Владимир Матиенко.
В ближайшее время свою оценку поведению спортсменов даст федерация хоккея с мячом России.
Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота.
Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой»
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