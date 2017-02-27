Колобков: скандал в матче "Водника" и "Байкала-Энергии" - удар по развитию бенди в РФ

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Встреча чемпионата России между «Водником» и клубом «Байкал-Энергия» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но, надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке», — прокомментировал ситуацию Колобков.