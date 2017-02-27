Колобков: Скандал в матче «Водника» и «Байкала-Энергии» — удар по развитию бенди в РФ
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» — удар по развитию этого вида спорта в стране. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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Встреча чемпионата России между «Водником» и клубом «Байкал-Энергия» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в
«Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но, надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке», — прокомментировал ситуацию Колобков.
«Сегодня состоится заседание
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