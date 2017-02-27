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27 февраля 2017, 9:46 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Колобков: Скандал в матче «Водника» и «Байкала-Энергии» — удар по развитию бенди в РФ

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» — удар по развитию этого вида спорта в стране. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Министр спорта РФ выразил надежду что и руководство клубов и руководство регионов и федерация дадут соответствующую оценку произошедшему. Увеличить
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Встреча чемпионата России между «Водником» и клубом «Байкал-Энергия» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но, надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке», — прокомментировал ситуацию Колобков.

«Сегодня состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», — сказал Колобков.
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Хоккеист «Байкала» Иванушкин назвал матч с «Водником» абсурдом

Хоккеист «Байкала» Иванушкин назвал матч с «Водником» абсурдом

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ситуация вокруг матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом- Энергией» является абсурдом, решение должен вынести Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС заявил игрок «Байкала» Евгений Иванушкин.
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