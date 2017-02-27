Хоккеист «Байкала» Иванушкин назвал матч с «Водником» абсурдом

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Встреча чемпионата России между «Водником» и клубом «Байкал-Энергия» прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 9:11. Все 20 мячей были забиты в свои ворота во втором тайме встречи. Поражение позволяло архангельской команде избежать встречи с красноярским «Енисеем» в плей-офф.

«Давайте обойдемся без комментариев, не хочу комментировать этот абсурд, — отметил Иванушкин. — Меня не было на игре, я отсутствовал по семейным обстоятельствам. С партнерами пока не обсуждал ситуацию».

Как сообщил ТАСС президент ФХМР Борис Скрынник, данный инцидент будет разобран на экстренном заседании КДК федерации, который пройдет в понедельник.