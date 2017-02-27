«Байкал-Энергия» начал внутреннее расследование обстоятельств матча с «Водником»
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иркутский клуб «Байкал- Энергия» начал внутреннее расследование по матчу чемпионата России по хоккею с мячом с архангельским «Водником», в котором команды забили 20 голов в свои ворота. Об этом сообщил директор «Байкала-Энергии» Василий Донских, слова которого приводит
пресс-служба клуба.
«Безусловно, случай из ряда вон выходящий, поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры», — говорится в сообщении.
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