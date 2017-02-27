«Байкал-Энергия» начал внутреннее расследование обстоятельств матча с «Водником»

«Безусловно, случай из ряда вон выходящий, поддались на провокацию, и это был самый недостойный выход. Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если потребуется, будем принимать самые жесткие меры», — говорится в сообщении.