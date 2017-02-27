V Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек завершилось в Иркутске

В столице Приангарья завершилось V Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. В финале сборная России не смогла одолеть команду Швеции, итоговый счет — 3:1. Бронзовыми призерами первенства стали финки, выигравшие у сборной Норвегии со счетом 1:0. В церемонии награждения победителя и призеров приняли участие заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Приангарья Дмитрий Чернышов, мэр города Дмитрий Бердников, вице-президент Международной федерации бенди Магнус Сколд, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Игры первенства проходили на иркутских стадионах «Труд» и «Зенит», а также в Шелехове на стадионе «Строитель» с 22 по 26 февраля 2017 года. Главный тренер сборной России Александр Межуев отметил, что нужно продолжать развивать в стране хоккей с мячом.

«Хочу пожелать будущим тренерам, проводить сборы перед первенством заранее, чтобы команда смогла успеть сыграться. И в целом отмечу, что в России нужно развивать хоккей с мячом, искать и собирать команду талантливых спортсменов из разных городов», — пожелал наставник россиянок.

По словам главного тренера сборной Швеции Анники Лундберг, первенство было организовано на высоком уровне. Одновременно команду удивило и порадовало большое количество зрителей на матчах.

Напомним, Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет стартовало 22 февраля. В первом матче сборная России уступила команде Швеции со счетом 0:1. Следующая игра состоялась 23 февраля. Тогда сборная России разгромила команду Финляндии со счетом 8:2. Затем «всухую» победила норвежек — 4:0.