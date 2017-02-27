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27 февраля 2017, 8:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Бей по своим: «Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» обернулся грандиозным скандалом — все из-за того, что команды забили 20 автоголов. Точнее в свои ворота забивали игроки «Водника», который в результате проиграл со счетом 9:11.

<em>МОСКВА 27 февраля. /ТАСС/. </em>Матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским Водником и иркутским Байкалом-Энергией обернулся грандиозным скандалом — все <nobr>из-за </nobr>того что команды забили 20 <span class=error>автоголов</span>. Точнее в свои ворота забивали игроки Водника который в результате проиграл со счетом 9:11. Увеличить
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Первый тайм матча в Архангельске завершился нулевой ничьей, что для хоккея с мячом редкий случай, а на 68-й минуте начался карнавал автоголов — первым мяч в свои ворота отправил нападающий «Водника» Олег Пивоваров. Он в результате стал автором всех автоголов «Водника» в данной игре.

Благодаря поражению «Водник», занявший на втором этапе шестое место, избежал встречи в ¼ финала с действующим чемпионом России красноярским «Енисеем» — архангельская команда сразится с «Уральским трубником». Что касается «Байкала-Энергии», то иркутская команда закончила этап на второй строчке и в плей-офф сыграет с победителем пары «Динамо-Казань» — «Сибсельмаш». Если бы «Байкал-Энергия» уступил с разницей в семь мячей, то завершил бы этап на третьей позиции и в ¼ финала встретился бы с ульяновской «Волгой».

«Водник» первым начал"

Главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин на послематчевой пресс-конференции предположил, что в произошедшем виновато руководство «Водника». «Не мы это начали; нам этого (такой игры) вообще не надо было, мы хотели отработать определенную тактическую схему, но когда начался этот цирк, начали забивать в свои ворота, мы тоже подключились», — сказал он. Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович и вовсе отказался от комментариев. Причем, когда Ерахтин произнес «наверное, все идет от руководства «Водника», Гапанович утвердительно покачал головой.

Главный тренер сборной России Сергей Мяус отметил, что ничего подобного в своей карьере не видел и даже не мог представить. «Игроки дискредитировали себя, как профессионалы», — констатировал он. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник высказался еще жестче, назвав произошедшее глупостью и провокацией. «Мы будем принимать очень жесткие меры!», — заявил он ТАСС.

Миллионные штрафы

Экстренное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации, на котором будет рассмотрен инцидент с автоголами, пройдет в понедельник. По словам Мяуса, также являющегося членом исполкома ФХМР, санкции по отношению к «Воднику» и «Байкалу-Энергии» могут быть применены «самые различные». При этом в соответствии с регламентом чемпионата России по хоккею с мячом в случае, если будет доказано, что в матче не было спортивной борьбы, то клубам грозят штрафы в размере до 1 млн рублей с каждого.
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