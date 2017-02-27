Бей по своим: «Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Матч второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» обернулся грандиозным скандалом — все
из-за того, что команды забили 20 автоголов. Точнее в свои ворота забивали игроки «Водника», который в результате проиграл со счетом 9:11.
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Видимо, что-то случилось...
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Первый тайм матча в Архангельске завершился нулевой ничьей, что для хоккея с мячом редкий случай, а на 68-й минуте начался карнавал автоголов — первым мяч в свои ворота отправил нападающий «Водника» Олег Пивоваров. Он в результате стал автором всех автоголов «Водника» в данной игре.
Благодаря поражению «Водник», занявший на втором этапе шестое место, избежал встречи в ¼ финала с действующим чемпионом России красноярским «Енисеем» — архангельская команда сразится с «Уральским трубником». Что касается «Байкала-Энергии», то иркутская команда закончила этап на второй строчке и в
«Водник» первым начал"
Главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин на послематчевой
Главный тренер сборной России Сергей Мяус отметил, что ничего подобного в своей карьере не видел и даже не мог представить. «Игроки дискредитировали себя, как профессионалы», — констатировал он. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник высказался еще жестче, назвав произошедшее глупостью и провокацией. «Мы будем принимать очень жесткие меры!», — заявил он ТАСС.
Миллионные штрафы
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