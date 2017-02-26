«Енисей» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Красноярский «Енисей» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по бенди.
Встреча первой группы, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В составе «Енисея» отличились Алмаз Миргазов (16-я и 33-я минуты), Виктор Чернышев (26), Александр Насонов (45, 87), Евгений Швецов (55) и Артем Ахметзянов (90). У «Динамо» отличился Геннадий Бочкарев (68).
«Енисей» с 19 очками занял четвертое место в первой группе и напрямую вышел в
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