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26 февраля 2017, 15:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Енисей» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по бенди.

Встреча первой группы, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В составе «Енисея» отличились Алмаз Миргазов (16-я и 33-я минуты), Виктор Чернышев (26), Александр Насонов (45, 87), Евгений Швецов (55) и Артем Ахметзянов (90). У «Динамо» отличился Геннадий Бочкарев (68).

«Енисей» с 19 очками занял четвертое место в первой группе и напрямую вышел в плей-офф. Казанское «Динамо» не набрало ни одного балла и стало седьмым. В стыковых матчах за право сыграть в плей-офф казанский клуб встретится со второй командой второй группы — кемеровским «Кузбассом».
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