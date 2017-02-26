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26 февраля 2017, 14:28 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник» в гостях победил «Волгу» в ЧР по бенди, уступая «-3»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в восьмом туре второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом на выезде в результативной борьбе одержал волевую победу над ульяновской «Волгой».

Дальневосточные хоккеисты выиграли восьмую встречу кряду, а волжане потерпели шестое поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа I. 8-й тур

«Волга» (Ульяновская область) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:11 (4:2)
Голы: Пахомов, 2 (1:0), Пахомов, 4 (2:0), Бондаренко, 5 (2:1), Кузнецов, 13 (3:1), Кузнецов, 32 (4:1), Ишкельдин, 39 (4:2), Бондаренко, 46 (4:3), Бондаренко, 50 (4:4), Артюшин, 55 (5:4), Бондаренко, 56 (5:5), Шардаков, 58 (5:6), Ким, 67 (5:7), Бондаренко, 7:5 (5:8), Ларионов, 78 (6:8), Ишкельдин, 80 (6:9), Петровский, 84 (6:10), Рязанцев, 85 (6:11).
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