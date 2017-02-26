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26 февраля 2017, 13:55 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Межуев: Это поражение российской системы хоккея с мячом от шведской

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет Александр Межуев прокомментировал поражение своей команды от шведок со счётом 1:3 в финале чемпионата мира в Иркутске.

«Если честно, на этом турнире сборная Швеции объективно была сильнее. Мы могли взять только за счёт характера, самоотверженности. Первые десять минут неплохо играли — по установке. А затем не хватило нам сыгранности, командных взаимодействий. Мы хотели навязать шведкам борьбу, сыграть первым номером, но у нас не получилось, потому что девчонки психологически не готовы играть первым номером. Не смогли мы, и тут есть моя вина, донести до них, как эмоционально нужно себя зарядить на финал, чтобы этого заряда хватило на всю игру, а не только на ее отрезки. Во втором тайме надежда забрезжила — когда Екатерина Гомзякова реализовала пенальти, но мы сами же ее и похоронили. В игре было много ошибок, одна из них привела к пенальти. Не было бы этого гола — может, и устроили бы какой-нибудь штурм.

Вообще, я могу сказать, что это поражение российской системы хоккея с мячом от шведской. Для сравнения: у Швеции на первых сборах было восемьдесят игроков, кандидатов в сборную. А мы, если честно, кое-как шестнадцать человек смогли собрать. Это просто уровень детского, женского хоккея в России и Швеции. Мы собрали всё, что есть, и даже больше — четыре хоккеистки пригласили из хоккея с шайбой. Если бы их не было, было бы ещё тяжелее. Надо работать, надо развивать детский хоккей — как у мальчиков, так и у девочек», — передаёт слова Межуева спецкор «Чемпионата» Вероника Песчинская.
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