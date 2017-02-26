Межуев: Это поражение российской системы хоккея с мячом от шведской
Главный тренер сборной России по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет Александр Межуев прокомментировал поражение своей команды от шведок со счётом 1:3 в финале чемпионата мира в Иркутске.
«Если честно, на этом турнире сборная Швеции объективно была сильнее. Мы могли взять только за счёт характера, самоотверженности. Первые десять минут неплохо играли — по установке. А затем не хватило нам сыгранности, командных взаимодействий. Мы хотели навязать шведкам борьбу, сыграть первым номером, но у нас не получилось, потому что девчонки психологически не готовы играть первым номером. Не смогли мы, и тут есть моя вина, донести до них, как эмоционально нужно себя зарядить на финал, чтобы этого заряда хватило на всю игру, а не только на ее отрезки. Во втором тайме надежда забрезжила — когда Екатерина Гомзякова реализовала пенальти, но мы сами же ее и похоронили. В игре было много ошибок, одна из них привела к пенальти. Не было бы этого гола — может, и устроили бы
Вообще, я могу сказать, что это поражение российской системы хоккея с мячом от шведской. Для сравнения: у Швеции на первых сборах было восемьдесят игроков, кандидатов в сборную. А мы, если честно,
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