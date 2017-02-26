Россиянки проиграли шведкам в финале первенства мира по бенди среди девушек
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Сборная России уступила команде Швеции в финале первенства мира по хоккею с мячом среди девушек (игроки не старше 17 лет) в Иркутске.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (2:0) в пользу сборной Швеции, в составе которой отличились Ханна Пальм (14-я минута), Вильма Улин (32) и Оливия Дальстен (58). У россиянок единственный гол забила Екатерина Гомзякова (45).
На предыдущем турнире, прошедшем в 2015 году в США, россиянки также уступили в финале шведкам.
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