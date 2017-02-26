Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28894061/
26 февраля 2017, 11:29 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Россиянки проиграли шведкам в финале первенства мира по бенди среди девушек

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Сборная России уступила команде Швеции в финале первенства мира по хоккею с мячом среди девушек (игроки не старше 17 лет) в Иркутске.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная России уступила команде Швеции в финале первенства мира по хоккею с мячом среди девушек (игроки не старше 17 лет) в Иркутске. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (2:0) в пользу сборной Швеции, в составе которой отличились Ханна Пальм (14-я минута), Вильма Улин (32) и Оливия Дальстен (58). У россиянок единственный гол забила Екатерина Гомзякова (45).

На предыдущем турнире, прошедшем в 2015 году в США, россиянки также уступили в финале шведкам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Мутко: Россияне на ЧМ по бенди показали нормальный результат с акцентом на развитие

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Серебряные медали, завоеванные сборной России на чемпионате мире по хоккею с мячом в Швеции, являются нормальным результатом, который дает толчок к дальнейшему развитию вида спорта в стране, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский