Россиянки проиграли шведкам в финале первенства мира по бенди среди девушек

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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (2:0) в пользу сборной Швеции, в составе которой отличились Ханна Пальм (14-я минута), Вильма Улин (32) и Оливия Дальстен (58). У россиянок единственный гол забила Екатерина Гомзякова (45).

На предыдущем турнире, прошедшем в 2015 году в США, россиянки также уступили в финале шведкам.