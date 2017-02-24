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24 февраля 2017, 15:45 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Старт» обыграл «Родину» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Нижегородский «Старт» обыграл кировскую «Родину» в заключительном матче второго этапа группы II чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в пятницу в Кирове, завершилась победой гостей со счетом 8:3. Хет-трик в составе победителей сделал Владислав Тарасов.

«Старт» (6 очков) и «Родина» (2) заняли третье и четвертое места в группе II по итогам второго этапа и завершили борьбу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Новосибирский «Сибсельмаш» и кемеровский «Кузбасс» (по 13), занявшие две первых строчки, поборются за право сыграть в плей-офф с седьмой и восьмой командами группы I, которые будут определены позднее.
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