«Старт» обыграл «Родину» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Нижегородский «Старт» обыграл кировскую «Родину» в заключительном матче второго этапа группы II чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в пятницу в Кирове, завершилась победой гостей со счетом 8:3.
«Старт» (6 очков) и «Родина» (2) заняли третье и четвертое места в группе II по итогам второго этапа и завершили борьбу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Новосибирский «Сибсельмаш» и кемеровский «Кузбасс» (по 13), занявшие две первых строчки, поборются за право сыграть в
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