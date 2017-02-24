«Старт» обыграл «Родину» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в пятницу в Кирове, завершилась победой гостей со счетом 8:3. Хет-трик в составе победителей сделал Владислав Тарасов.

«Старт» (6 очков) и «Родина» (2) заняли третье и четвертое места в группе II по итогам второго этапа и завершили борьбу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Новосибирский «Сибсельмаш» и кемеровский «Кузбасс» (по 13), занявшие две первых строчки, поборются за право сыграть в плей-офф с седьмой и восьмой командами группы I, которые будут определены позднее.