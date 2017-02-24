«Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» в матче второго этапа ЧР по бенди

Встреча группы II, прошедшая в пятницу в Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш», завершилась победой хозяев льда со счетом 11:6. По хет-трику в составе победителей сделали Рауан Исалиев и Артем Вшивков.

«Сибсельмаш» занял первое место в группе II, «Кузбасс» — второй. Обе команды встретятся в стыковых матчах с аутсайдерами группы I за право сыграть в плей-офф.