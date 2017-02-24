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24 февраля 2017, 12:08 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» в матче второго этапа ЧР по бенди

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Новосибирский «Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» из Кемерово в заключительном для команд матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы II, прошедшая в пятницу в Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш», завершилась победой хозяев льда со счетом 11:6. По хет-трику в составе победителей сделали Рауан Исалиев и Артем Вшивков.

«Сибсельмаш» занял первое место в группе II, «Кузбасс» — второй. Обе команды встретятся в стыковых матчах с аутсайдерами группы I за право сыграть в плей-офф.
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