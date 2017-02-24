«Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» в матче второго этапа ЧР по бенди
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Новосибирский «Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» из Кемерово в заключительном для команд матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы II, прошедшая в пятницу в Новосибирске на стадионе «Сибсельмаш», завершилась победой хозяев льда со счетом 11:6. По
«Сибсельмаш» занял первое место в группе II, «Кузбасс» — второй. Обе команды встретятся в стыковых матчах с аутсайдерами группы I за право сыграть в
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