Россиянки победили норвежек на первенстве мира по хоккею с мячом в Иркутске

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24 февраля сборная России в своём четвёртом матче на турнире обыграла команду Норвегии со счётом 4:0. Хет-триком в составе хозяек соревнований отметилась Ольга Широкова.



Хоккей с мячом. Первенство мира среди девушек до 17 лет. Групповой этап. Иркутск. 2 тайма по 30 минут

Россия — Норвегия — 4:0 (1:0).

Голы: Гомзякова, 9 (1:0); Широкова, 37 (2:0); Широкова, 48 (2:0); Широкова, 60 (4:0).



Сборная России выиграла три матча из четырёх и стала второй на групповом этапе.