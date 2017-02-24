Хоккеисты «Байкал-Энергии» мощно «проехались» по игрокам ульяновской «Волги»

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергии» из Иркутска обыграли команду «Волга» из Ульяновска в выездном матче чемпионата России по бенди накануне, 23 февраля. Игра завершилась со счетом 9:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первый тайм прошел удачно для иркутской команды, которой удалось забить четыре мяча в ворота соперников. В течение двух минут Руслан Тремаскин оформил дубль. По одному голу забили Евгений Иванушкин и Тимофей Безносов. Во втором тайме «Волга» смогла забросить мяч, но потом Евгений Иванушкин почти сразу забил гол. Затем хоккеисты «Байкал-Энергии» забросили в ворота хозяев еще два мяча. За 20 минут до окончания игры стороны вновь обменялись голами: три из них забросили хоккеисты «Волги», два — Евгений Иванушкин.

«Ребятам огромная благодарность. Немного не получалось у нас в этом сезоне, но сегодня видно было, что ребята настроены. Наступил тот момент, когда финальная часть подходит, поэтому многим нашим игрокам пришлось пересмотреть какие-то свои действия и в принципе у нас сегодня все что задумали, все получилось», — сказал главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин.

В результате победы в матче «Байкал-Энергия» поднялась на первое место в турнирной таблице. 26 февраля хоккеисты из Иркутска проведут в Архангельске, где сразятся с командой «Водник».