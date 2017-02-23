«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над архангельским «Водником» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы 1, прошедшая в четверг в Архангельске, завершилась победой гостей со счетом 6:5. В составе победителей
«СКА-Нефтяник», одержавший семь побед в семи матчах второго этапа, 26 февраля на выезде сыграет с ульяновской «Волгой». «Водник», потерпевший третье поражение подряд, в этот же день примет иркутский «Байкал-Энергию».
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