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23 февраля 2017, 21:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над архангельским «Водником» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы 1, прошедшая в четверг в Архангельске, завершилась победой гостей со счетом 6:5. В составе победителей хет-трик сделал Артём Бондаренко, дубль на счету Юрия Шердакова, еще один гол забил Кирилл Петровский. У «Водника» дубли сделали Дмитрий Попутников и Евгений Дергаев, еще один раз отличился Янис Бефус.

«СКА-Нефтяник», одержавший семь побед в семи матчах второго этапа, 26 февраля на выезде сыграет с ульяновской «Волгой». «Водник», потерпевший третье поражение подряд, в этот же день примет иркутский «Байкал-Энергию».
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