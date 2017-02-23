«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча группы 1, прошедшая в четверг в Архангельске, завершилась победой гостей со счетом 6:5. В составе победителей хет-трик сделал Артём Бондаренко, дубль на счету Юрия Шердакова, еще один гол забил Кирилл Петровский. У «Водника» дубли сделали Дмитрий Попутников и Евгений Дергаев, еще один раз отличился Янис Бефус.

«СКА-Нефтяник», одержавший семь побед в семи матчах второго этапа, 26 февраля на выезде сыграет с ульяновской «Волгой». «Водник», потерпевший третье поражение подряд, в этот же день примет иркутский «Байкал-Энергию».