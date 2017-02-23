Россиянки разгромили Финляндию на первенстве мира по хоккею с мячом в Иркутске

23 февраля сборная России в своём третьем матче разгромила финнов со счётом 8:2. В соревнованиях также выступают хоккеистки из Китая, Швеции и Норвегии.



Главный тренер российской команды Александр Межуев поделился впечатлениями от игры своих подопечных в первых встречах турнира.



«Одна из главных проблем у нас — это несыгранность. Я надеялся, что с каждой игрой команда будет входить в тонус. И у команды это получается, но она всё ещё далека от идеала. Но самое главное — девушки почувствовали вкус, и те, кто должен забивать, наконец начали забивать. Игра с Китаем, в которой мы выиграли 13:0, очень нам помогла в том смысле, что мы стряхнули негативные эмоции после поражения от шведок, и сегодня был позитив. Также пошли стандарты, вчера и сегодня были забиты мячи с угловых. Ксения Кунц, которая сегодня пробила с углового, стала лучшим игроком матча. В первый день была не слишком заметна Екатерина Гомзякова, которая должна была стать одним из лидеров команды, вместе с Ольгой Широковой. А сегодня Катя забила четыре мяча. Мы с утра её пытались раскачать, расшевелить. Если Широкова, наоборот, слишком эмоциональная, её нужно гасить, успокаивать, то Катя — больше меланхолик, её надо тормошить, заводить.



Что же касается стандартов, что тут очень многое зависит от подающего. А у нас подает Настя Шушарина, которая и так всю черновую работу на поле выполняет, носится как заведенная, вот три игры — и она все время поле беспрестанно, без замен. А она сама по себе маленькая, и у нее просто сил не хватает. Мы об этом не подумали — что ей может просто сил не хватить на подачу стандартов. Второй подающий, Марина Кухтина — нестабильная. И она тоже хрупкого сложения! А Настя Шушарина еще такой человек, что вся отдаётся игре, она слишком ответственная, переживать начинает, если что-то не так. Мы на неё слишком многое возложили. Ещё и угловые подавать! Но было слишком мало времени, и мы не стали рисковать, что-то менять. Она у нас одна подающая, в других командах таких ярко выраженных игроков вообще нет.



Я сегодня сказал хоккеисткам, что они играют примерно на тридцать процентов от того, что я от них требую. Вчера играли процентов на 10−15, а сегодня уже получше. Я же привык требовать по максимуму, работать со взрослой командой. Но тут же надо скидку делать, ведь играют ещё дети. Плюс ответственность такая — домашнее первенство мира! Так что я считаю: когда будет процентов 60−70 — вот это уже будет результат! Хорошо, если в воскресенье мы это увидим.



В субботу все команды поедут на Байкал, а мы лучше покатаемся. Потому что что я знаю по опыту своих команд — после выходного потом играть очень тяжело. Поэтому мы не поедем никуда, лучше покатаемся — хотя бы часик. Будем отрабатывать угловые, что-нибудь придумаем», — передаёт слова Межуева спецкор «Чемпионата» Вероника Песчинская.