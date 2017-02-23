«Уральский Трубник» обыграл казанское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча группы I, прошедшая в четверг в Казани, завершилась победой гостей со счетом 5:3.

«Трубник» в следующем матче 26 февраля сыграет в гостях с московским «Динамо». Казанцы в этот же день примут дома «Енисей» из Красноярска.