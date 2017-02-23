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23 февраля 2017, 15:20 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Уральский Трубник» обыграл казанское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. «Уральский Трубник» из Первоуральска обыграл казанское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по бенди.

Встреча группы I, прошедшая в четверг в Казани, завершилась победой гостей со счетом 5:3.

«Трубник» в следующем матче 26 февраля сыграет в гостях с московским «Динамо». Казанцы в этот же день примут дома «Енисей» из Красноярска.
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