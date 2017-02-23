«Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» в матче ЧР по бенди, Иванушкин забил 4 гола
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» из Ульяновской области в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча группы I, прошедшая в четверг в Ульяновске, завершилась победой гостей со счетом 9:4. Игрок гостей Евгений Иванушкин стал автором четырех голов.
«Байкал-Энергия», одержавший на данном этапе 7 побед в 7 матчах, 26 февраля сыграет в гостях с архангельским «Водником». «Волга» в этот же день примет дома «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.
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