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23 февраля 2017, 14:36 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» в матче ЧР по бенди, Иванушкин забил 4 гола

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» из Ульяновской области в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча группы I, прошедшая в четверг в Ульяновске, завершилась победой гостей со счетом 9:4. Игрок гостей Евгений Иванушкин стал автором четырех голов.

«Байкал-Энергия», одержавший на данном этапе 7 побед в 7 матчах, 26 февраля сыграет в гостях с архангельским «Водником». «Волга» в этот же день примет дома «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.
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