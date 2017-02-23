«Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» в матче ЧР по бенди, Иванушкин забил 4 гола

Встреча группы I, прошедшая в четверг в Ульяновске, завершилась победой гостей со счетом 9:4. Игрок гостей Евгений Иванушкин стал автором четырех голов.

«Байкал-Энергия», одержавший на данном этапе 7 побед в 7 матчах, 26 февраля сыграет в гостях с архангельским «Водником». «Волга» в этот же день примет дома «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.