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23 февраля 2017, 13:28 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Енисей» победил «Динамо» в выездном матче второго этапа чемпионата России по бенди

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» нанес гостевое поражение московскому «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

МОСКВА 23 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Красноярский Енисей нанес гостевое поражение московскому Динамо в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в четверг в Крылатском, завершилась со счетом 7:5 в пользу гостей.

«Енисей» набрал 16 очков (7 игр) и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо», потерпевшее седьмое поражение в семи встречах, занимает последнюю строчку.
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