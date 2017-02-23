«Енисей» победил «Динамо» в выездном матче второго этапа чемпионата России по бенди

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Крылатском, завершилась со счетом 7:5 в пользу гостей.

«Енисей» набрал 16 очков (7 игр) и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо», потерпевшее седьмое поражение в семи встречах, занимает последнюю строчку.